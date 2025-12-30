Ancora sangue sulle strade calabrese. È di un morto e un ferito il tragico bilancio dell’incidente stradale avvenuto in serata a Platania, nel Catanzarese. Coinvolta una sola auto, che lungo la strada comunale Panetti–Mercuri–Rito, per cause in corso di accertamento ha perso il controllo finendo fuori strada e impattando violentemente contro alcuni alberi.

A bordo del veicolo si trovavano il conducente e un passeggero. Il conducente, rimasto incastrato tra le lamiere dell’abitacolo, è stato estratto dai vigili del fuoco delComando di Catanzaro-sede centrale e affidato alle cure del personale sanitario del Suem 118 per il successivo trasferimento presso una struttura ospedaliera. Deceduto il giovane passeggero che, ferito gravemente, era stato già soccorso dal personale sanitario e trasportato in ospedale.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso inoltre alla messa in sicurezza del sito e del veicolo coinvolto. Sul posto le forze dell'ordine per gli adempimenti di competenza. Accertamenti in corso per stabilire l’esatta dinamica del sinistro.

Ieri, in un incidente sulla statale 106 a Belcastro, aveva perso la vita un altro giovane – Pietro Fontana, di 33 anni. Due tragedie che chiudono il 2025 calabrese nel sangue.