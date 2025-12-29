Il dramma si è consumato lungo la 106 Jonica. Sul posto 118, anas, vigili del fuoco e forze dell’ordine

Un grave incidente si è verificato lungo la 106 Jonica a Belcastro, in provincia di Catanzaro.

Per cause in corso di accertamento un furgone e due autovetture si sono scontrate. Una persona è deceduta. Tre le persone ferite. A causa di drammatico impatto, si registra traffico. Sul posto sono presenti le squadre Anas, il 118, i Vigili del Fuoco e le forze dell’ordine per la gestione dell’emergenza e per il ripristino della normale circolazione nel più breve tempo possibile.