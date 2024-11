Prenderà il via questa sera Euro2020, il torneo di calcio del Vecchio continente, slittato di un anno a causa dell’emergenza sanitaria. Per la prima volta nella sua storia, la manifestazione sarà itinerante. Undici città diverse ed altrettante città che coinvolgeranno diverse nazioni europee.

Ad aprire le danze ci penseranno Italia e Turchia, che stasera scenderanno in campo alle 21.00 nel match inaugurale in programma all’Olimpico di Roma. Lo stadio della Capitale sarà anche il teatro degli Azzurri per le altre due partite del girone A contro la Svizzera (il 16 giugno alle 21) e il Galles (il 20 giugno alle 18). Tra gli azzurri convocati da Mancini ci sono anche Domenico Berardi e Emerson Palmieri a rappresentare la Calabria. Il primo nato a Cariati ma conteso da Bocchigliero e Mirto, città nelle quali è cresciuto, il secondo invece in Nazionale grazie alle origini di Corigliano Rossano degli antenati. La finale della competizione si giocherà a Londra domenica 11 luglio, nello storico stadio di Wembley.

Il calendario delle partite

Fase a gironi

Venerdì 11 giugno

Turchia-Italia ore 21:00, Roma (Gruppo A)

Sabato 12 giugno

Galles-Svizzera ore 15:00, Baku (Gruppo A)

Danimarca-Finlandia ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B)

Belgio-Russia ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Domenica 13 giugno

Inghilterra-Croazia ore 15:00, Londra (Gruppo D)

Austria-Macedonia ore 18:00, Bucarest (Gruppo C)

Olanda-Ucraina ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C)

Lunedì 14 giugno

Scozia-Repubblica Ceca ore 15:00, Glasgow (Gruppo D)

Polonia-Slovacchia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Spagna-Svezia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E)

Martedì 15 giugno

Ungheria-Portogallo ore 18:00, Budapest (Gruppo F)

Francia-Germania ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Mercoledì 16 giugno

Finlandia-Russia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Turchia-Galles ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Svizzera ore 21:00, Roma (Gruppo A)

Giovedì 17 giugno

Ucraina-Macedonia ore 15:00, Bucarest (Gruppo C)

Danimarca-Belgio ore 18:00, Copenaghen (Gruppo B)

Olanda-Austria ore 21:00, Amsterdam (Gruppo C)

Venerdì 18 giugno

Svezia-Slovacchia ore 15:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Croazia-Repubblica Ceca ore 18:00, Glasgow (Gruppo D)

Inghilterra-Scozia ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Sabato 19 giugno

Ungheria-Francia ore 15:00, Budapest (Gruppo F)

Portogallo-Germania ore 18:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Spagna-Polonia ore 21:00, Siviglia (Gruppo E)

Domenica 20 giugno

Svizzera-Turchia ore 18:00, Baku (Gruppo A)

Italia-Galles ore 18:00, Roma (Gruppo A)

Lunedì 21 giugno

Ucraina-Austria ore 18:00, Bucarest (Gruppo C)

Macedonia-Olanda ore 18:00, Amsterdam (Gruppo C)

Russia-Danimarca ore 21:00, Copenaghen (Gruppo B)

Finlandia-Belgio, ore 21:00, San Pietroburgo (Gruppo B)

Martedì 22 giugno

Croazia-Scozia, ore 21:00, Glasgow (Gruppo D)

Repubblica Ceca-Inghilterra ore 21:00, Londra (Gruppo D)

Mercoledì 23 giugno

Svezia-Polonia ore 18:00, San Pietroburgo (Gruppo E)

Slovacchia-Spagna ore 18:00, Siviglia (Gruppo E)

Portogallo-Francia ore 21:00, Budapest (Gruppo F)

Germania-Ungheria ore 21:00, Monaco di Baviera (Gruppo F)

Ottavi di finale

Sabato 26 giugno

Ottavi Finale 1 | 18:00 – 2A – 2B (Amsterdam)

Ottavi Finale 2 | 21:00 – 1A – 2C (Londra)

Domenica 27 giugno

Ottavi Finale 3 | 18:00 – 1C – 3D/E/F (Budapest)

Ottavi Finale 4 | 21:00 – 1B – 3A/D/E/F (Siviglia)

Lunedì 28 giugno

Ottavi Finale 5 | 18:00 – 2D – 2E (Copenaghen)

Ottavi Finale 6 | 21:00 – 1F – 3A/B/C (Bucarest)

Martedì 29 giugno

Ottavi Finale 7 | 18:00 – 1D – 2F (Londra)

Ottavi Finale 8 | 21:00 – 1E – 3A/B/C/D (Glasgow)

Quarti di finale

Venerdì 2 luglio

Quarti Finale 1 | 18:00 – Vincente Ottavi Finale 6 – Vincente Ottavi Finale 5 (San Pietroburgo)

Quarti Finale 2 | 21:00 – Vincente Ottavi Finale 4 – Vincente Ottavi Finale 2 (Monaco di Baviera)

Sabato 3 luglio

Quarti Finale 3 | 18:00 – Vincente Ottavi Finale 3 – Vincente Ottavi Finale 1 (Baku)

Quarti Finale 4 | 21:00 – Vincente Ottavi Finale 8 – Vincente Ottavi Finale 7 (Roma)

Semifinali

Martedì 6 luglio

21:00 – Vincente Quarti Finale 2-Vincente Quarti finale 1 (Londra)

Mercoledì 7 luglio

21:00 – Vincente Quarti Finale 4 – Vincente Quarti Finale 3 (Londra)

Finale

Domenica 11 luglio

21:00 – Vincente Semifinale 1 – Vincente Semifinale 2 – (Londra)