È ufficiale: il Crotone Calcio ha affidato la guida tecnica a Giovanni Stroppa. Il neo allenatore rossoblu – come riporta il sito del club - ha rescisso l’accordo che lo legava al Foggia Calcio 1920, e ha firmato il contratto con i pitagorici per i prossimi due anni, fino al 30 giugno 2020, con opzione per il terzo.





Stroppa, fortemente voluto dal presidente Gianni Vrenna, vanta una carriera da calciatore caratterizzata da 456 presenze e 45 gol tra i professionisti nelle file, tra le altre, di Milan e Lazio impreziosita da 4 presenze nella nazionale maggiore dell’era Arrigo Sacchi. Svestiti i panni da calciatore, inizia la sua carriera d’allenatore nel 2006 proprio dalle giovanili dei rossoneri riuscendo anche a conquistare con la Primavera la Coppa Italia di categoria nel 2009-2010 prima di approdare, nell’ordine, al SudTirol, al Pescara, allo Spezia, ancora al SudTirol e infine al Foggia, conducendolo dapprima alla promozione in Serie B e alla vittoria della Supercoppa di Lega Pro e, nell’ultima stagione, ad un passo dai playoff.

La presentazione del nuovo allenatore del Crotone avverrà settimana prossima.