Tony Lio al timone della squadra anche domenica prossima nella sfida contro i giallorossi. Il club non vuole sbagliare la scelta, conferme su Novelli e Campilongo

Il Lamezia Terme ha apprezzato il modo in cui Tony Lio ha gestito la settimana che ha portato ieri i gialloblù a vincere in casa del San Luca.

Il presidente Saladini e il capo dell’area tecnica Antonio Mazzei hanno avuto conferma che l’ex capitano di Cosenza e Vigor è persona affidabile. Motivo questo che li ha spinti per adesso a rinnovargli la fiducia anche in vista del match con l’Fc Messina. Il tutto è finalizzato a non sbagliare la scelta del nuovo allenatore, decisione che ai piani alti vogliono vagliare nel dettaglio.

Come spiegato la settimana scorsa, gli allenatori contattati dal club sono Salvatore Campilongo e Raffaele Novelli. Entrambi continuano a rappresentare le uniche due scelte a portata di mano su cui si potrebbe affondare il colpo in ogni istante. Da segnalare, però, un tentativo con Silvio Baldini che però, ringraziando per l’interesse, ha declinato l’offerta pur apprezzando il progetto.