Le squadre sono arrivate allo stadio Turina di Salò con quasi due ore di anticipo. Il clima è quello delle grandi occasioni nonostante il doppio vantaggio del Crotone che può anche perdere qui in Lombardia con un goal di scarto per passare il turno grazie al 3 a 1 rifilato dagli squali ai ragazzi di Diana allo Scida. Nessuna sorpresa dagli spogliatoi all’annuncio delle formazioni ufficiali di Feralpisalò-Crotone che è diretta da Gianquinto da Parma assistito dalla squadra Var. Sono i rossoblù a dare il via al match di ritorno del Primo Turno Nazionale playoff.

Primo Tempo

La squadra di casa recupera subito palla ed al primo minuto ci prova con Hergheligiu da fuori, palla di poco al lato. Al 9' tiro di Di Molfetta, Di Pasquale si oppone col corpo e respinge. Il Crotone da spazio e metri ma al 13' Boci col gomito alto su Guerini, costringe il terzino a terra, con in campo i sanitari. Al 16' colpo di testa in area di Sorensen sugli sviluppi di una rimessa laterale dalla destra, D’Alterio compie un grande intervento ma l’arbitro ferma tutto per segnalare un fallo commesso in attacco. Al 19' Zennaro con un rasoterra da fuori, controlla D’Alterio che al 20', sul sinistro di Crespi in area, diventa miracoloso. Così è Vitale a salire in cattedra: prima col destro da fuori, con palla alta; poi al 25' recupera palla a centrocampo e si invola verso il fondo mettendo all’indietro per l’accorrente Tumminello che lascia partire un diagonale sinistro che fa la barba al palo. Alla mezz’ora esatta la mezzapunta si mette in proprio e, dopo un check al Var per valutare la posizione di Murano, l’arbitro assegna la rete del bolognese che ha visto Silva servire centralmente Murano che ha messo a sedere un avversario ed ha servito un’ottima palla proprio a Vitale che col mancino non ha sbagliato. Dopo una fase di apparente ulteriore stanza dei padroni di casa, al 42’ un’azione insistita della Feralpisalò, termina con il preciso rasoterra di Zennaro dal limite che sancisce l'1-1 parziale. Anche nei tre minuti di recupero, non cambia il tema del match che vede sostanzialmente il Crotone controllare gli avversari che non riescono facilmente a trovare grandi occasioni, nonostante una punizione dal limite proprio allo scadere del 48’ che Di Molfetta calcia a fil del palo di competenza D’Alterio.

Secondo Tempo

Con gli stessi 22 la ripresa comincia con una prolungata azione personale di Tumminello che salta un avversario e lascia partire un tiro dal limite che termina di poco a lato; subito dopo, al 48’ Di Pasquale di testa su corner dalla sinistra di Vitale, vede la palla sorvolare la traversa. Al 50’ D’Alterio non si fida e su una conclusione sporca di Rizzo tocca in corner; sull’angolo, dopo un rinvio sbilenco di Giron, in spettacolare acrobazia, è invece Di Molfetta a portare sul 2 a 1 i padroni di casa. Diana insiste e mette una punta in più, Santini, al posto del terzino Boci. Longo risponde con Oviszach e Schirò al posto di Silva e Tumminello. Così già prima dell’ora di gioco la Feralpisalò schiaccia letteralmente gli ospiti, nonostante si chieda, dalla panchina rossoblù, a tutti di salire. Al 70’, dopo aver cercato di praticamente consumato il dramma sportivo di D’Alterio che si era fatto passare la palla tra le gambe su un innocuo retropassaggio di testa di Guerini, il Var interviene per annullare l’autorete per una precedente posizione di fuorigioco di Santini. Entrano Maistrello per Crespi nella Feralpi e Cocetta e Groppelli per Giron e Stronati per il Crotone e poi al 78’ De Francesco e Giudici per Hergheligiu e Cavuoti per comando di Diana. Le squadre sono quasi stremate e l’autobus schierato in questa occasione da Longo si completa con l’entrata di Rispoli per Guerini a due dal termine. Al primo dei sei minuti di recupero Pasini non trova la porta di testa su calcio di punizione di Di Molfetta. Poi quasi niente più ed un Crotone che passa il turno per il rotto della cuffia, e di un fuorigioco che salva D’Alterio e compagni.

Il tabellino

Feralpisalò 2 Crotone 1; reti: Vitale (KR) al 30’; Zennaro (FS) al 42’; Di Molfetta (FS) al 51’;

FERALPISALÒ (4-3-2-1): Rinaldi; Sørensen, Pasini, Rizzo; Cabianca, Hergheligiu (C) (dal 78’ De Francesco), Zennaro, Boci (dal 52’ Santini); Cavuoti (dal 78’ Giudici), Di Molfetta (VC); Crespi (dal 72’ Maistrello)

Allenatore: Diana.

CROTONE (3-5-2): D’Alterio; Guerini (dall’88’ Rispoli), Armini, Di Pasquale, Giron (dal 76’ Groppelli); Gallo, Stronati (dal 76’ Cocetta); Silva (dal 56’ Schirò), Tumminello (dal 56’ Oviszach), Vitale; Murano

Allenatore: Longo.

ARBITRO: Edoardo Gianquinto; ammoniti: Armini (KR) al 36; Stronati (KR) al 56’; Di Pasquale (KR) al 71’