La compagine tornerà in campo dopo più di un mese affrontando direttamente gli spareggi per la promozione in Serie B con un doppio confronto contro i siciliani del Viagrande

Più di un mese d’attesa per tornare sul parquet, l’appuntamento però è di quelli da non perdere per tutta Cetraro. La Duelle, dopo aver conquistato il secondo posto in Serie C1 (ed evitato di conseguenza la coda playoff regionale) andrà alla ricerca del salto di categoria affrontando i siciliani del Viagrande nel doppio confronto che partirà da sabato con il match di ritorno in Calabria fissato per l’ultimo giorno di maggio.

E, guardando un po’ al calendario, ci accorgiamo come la compagine sia stata a riposo da match ufficiali addirittura da più di quaranta giorni, ovvero dal 12 aprile quando concluse la fase regolare battendo il Reggio Calabria.

I playoff nazionali proiettano in un altro mondo, lo conferma il vicepresidente Salvatore Imperatore: «Li affronteremo con la determinazione che ci contraddistingue, l’impegno costante e una mentalità vincente. Ogni allenamento è affrontato con la massima concentrazione, curando ogni dettaglio per essere pronti a dare il meglio in campo. La squadra è motivata, unita e consapevole dell’importanza di questo momento: l’obiettivo è chiaro e la voglia di raggiungerlo è più forte che mai».

Attesa un tantino lunga, resterà da capire quanto la pausa possa aver fatto bene alla compagine che in ambito regionale ha lottato con grande caparbietà contro la Gallinese per la vittoria del campionato. Proprio questo stop forzato sarà uno dei primi quesiti da risolvere in campo: «La pausa potrebbe aver avuto un impatto, ma è difficile stabilire se sia stata un vantaggio o uno svantaggio. Da un lato, il periodo di riposo potrebbe aver permesso alla squadra di recuperare energie e prepararsi al meglio per l'incontro. Dall'altro, potrebbe aver influenzato il ritmo di gioco e la continuità delle prestazioni. Sarà il campo a dirci se la pausa avrà giocato a nostro favore o meno».

Imperatore chiama a raccolta già per la prima trasferta in Sicilia i tifosi: «La Duelle Futsal Cetraro ha sempre potuto contare su un pubblico straordinario, caratterizzato da passione, entusiasmo e un profondo legame con la squadra. Gli Ultras Testematte, da veri leader del tifo, guideranno ancora una volta il sostegno instancabile, dimostrando, come sempre, il loro attaccamento alla squadra. Il calore del pubblico sarà determinante per infondere ulteriore grinta e motivazione ai giocatori, perché questa squadra e la sua gente condividono lo stesso sogno e lo stesso obiettivo».

Affrontare la prossima stagione in Serie B sarebbe quindi il coronamento di una missione importante. Con un po’ di comprensibile scaramanzia, Imperatore non si sbottona più di tanto sul prossimo futuro, confermando come aumenterà l’impatto nella formazione dei giovani talenti: «La società ha una visione chiara e definita per il futuro, indipendentemente dalla categoria della prossima stagione. Con determinazione e impegno, continueremo a investire nella crescita e nello sviluppo del progetto, mettendo al centro la passione che da sempre ci guida».