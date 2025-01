Serviva una reazione nel campionato di futsal di Serie B e le calabresi non si sono fatte di certo pregare. La Blingink Soverato, dopo la prima sconfitta stagionale, ha trovato subito la via del riscatto, battendo in casa il Brindisi per 11-5. Prestazione collettiva molto importante per il gruppo di Rinaldi, che ora resta a tre punti dalla capolista Diaz ma sa di poter recuperare terreno nel corso del girone di ritorno. Importante, in questo 12° turno, il successo del Nausicaa sul Bernalda per 5-2: gli andreolesi hanno battuto i lucani in grande slancio, la squadra allenata da De Marchi continua a stupire nonché a meritare ampiamente la terza posizione. Sconfitto il Casali del Manco a Carovigno per 8-7 restando nel girone G, una gara con qualche rimpianto per la squadra di Cariello con una classifica diventata ora molto corta: dal quarto al penultimo posto ci sono sette team in quattro punti. Nel girone H prestazione importante per il Polistena, bravo a sconfiggere sul Palermo 6-5: quarto posto per i reggini e crescita collettiva importante per un gruppo giovane e ancora con ampi margini di miglioramento.

Nel 14° turno di Serie C1 vincono le prime tre della classe in trasferta, gli impegni di giornata non erano così irresistibili guardando alle forze in campo e ai risultati maturati al termine dei vari match. La capolista Gallinese vince 8-2 sulla Farmacia Arturi e mantiene ancora due punti di distanza sulla sua diretta inseguitrice. La Duelle Cetraro vince 13-1 sul parquet della Cariatese, dimostrando di essere un’altra seria accreditata per il salto di categoria. Il duello è destinato a durare nel corso della stagione a suon di gol, quasi come se ci fosse un campionato a parte tra le squadre più tecniche. I giovani dell’Icierre Lamezia non steccano a Rovito per 5-1, dimostrando solidità e freschezza atletica. In rapida sintesi, i lametini così commentano l’andamento del match: «La formazione neroverde ha impiegato un po’ per sbloccare la partita ma quando lo ha fatto non ha lasciato più scampo ai padroni di casa che fino a quel momento avevano tenuto bene il campo.

Nonostante qualche assenza, e rotazioni limitate, abbiamo dimostrato forza e determinazione chiudendo praticamente in cinque minuti la gara». Pari ed emozioni contrastanti nel 4-4 tra Nuova Fabrizio e Mirto, agevole il 7-0 del Reggio Calabria che conferma la sua quarta piazza con la vittoria ottenuta contro il Cittanova. Rinviata invece Pantere Nere Cz-Città di Fiore.