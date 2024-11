Conclusa in maniera positiva la vicenda legata alla fideiussione. Sul sito ufficiale del club la felicità del presidente Coscarella. Tra i neroverdi inibito per 6 mesi l'ex presidente Carbone

Il Rende non vedrà decurtato nessuno dei suoi attuali 25 punti in classifica. Il Tribunale Federale Nazionale, ha rigettato in maniera totale la vicenda relativa alla segnalazione del presidente della Lega Pro Gravina sulla presunta non veridicità delle garanzie bancarie depositate dalla società biancorossa all’atto dell’iscrizione al campionato di Serie C.

In Serie D inflitta la penalizzazione di 1 punti alla Palmese per non aver pagato alcuni calciatori le somme accertate dalla Commissione Accrodi Economici della Lnd nel termine previsto. Inibito per 6 mesi il legale rappresentate all'epoca dei fatti, Giuseppe Carbone.