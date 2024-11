Il cambio di consegne in casa dell’Hinterreggio si è arenato. Fumata nera tra l’attuale patron biancoazzurro Pellicanò e l’ex presidente della Reggina, Benedetto. Si complica quindi l’iscrizione della squadra dello Stretto al prossimo torneo di serie D. Rientra l’allarme, invece, per la Gioiese

REGGIO CALABRIA - Il cambio di proprietà in seno all’Hinterreggio rischia di restare una bolla di sapone. Scoppiata ancora prima di nascere. L'incontro decisivo tra l'attuale patron dei biancazzurri, Franco Pellicanò, ed il gruppo guidato dall'imprenditore Pino Benedetto, si è infatti concluso con una fumata nera. Una notizia che lascia nel caos più totale i tifosi dello Stretto Un passaggio di consegne complicato per l’alto tasso debitorio del club biancoazzurro. Mancano infatti solo 4 giorni al termine ultimo per la presentazione della domanda di iscrizione al prossimo campionato di serie D. In questa situazione il rischio che l’Hinterreggio non produca l’intero plico necessario è altissimo. Alla fumata nera tra libri contabili e fatturati societari si aggiunge il rinvio dell’udienza al tribunale di Reggio che avrebbe dovuto pronunciarsi sull’interdittiva antimafia piombata sulla compagine dello stretto a novembre scorso. Due grossi punti interrogativi che potrebbero far sparire da Reggio il calcio di serie D.Quello che, invece non accadrà a Gioia Tauro. Il patron della Gioiese Ferdinando Rombolà è tornato sui suoi passi ed iscriverà la squadra al massimo torneo dilettanti.