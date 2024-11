VIDEO | Ultima di andata nel campionato di Serie C: domani per le aquile c’è la trasferta in Puglia. Fra i giallorossi c’è un volto nuovo nel reparto difensivo

In Puglia con una novità in difesa. Si muove anche in entrata il mercato del Catanzaro, che si è così assicurato le prestazioni del difensore Stefano Scognamillo, preso in prestito dall’Alessandria. Classe 1994, cresciuto nel Settore giovanile dell’Ascoli, ha giocato in C con Aversa, Matera, Trapani e Alessandria. Con la maglia del Trapani nel 2019, assieme ai suoi nuovi compagni di squadra Evacuo, Corapi e Garufo, è stato promosso in Serie B dove, nella passata stagione, ha disputato 28 partite.

Per quanto riguarda, ancora, il mercato in entrata, con l’esterno Antonio Porcino l’accordo è stato trovato e quindi a breve verrà ufficializzato l’ingaggio.

Mercato a parte, il Catanzaro deve concentrare i propri sforzi sul campo e sulla gara di Monopoli. Si gioca contro una squadra che in casa ha un rendimento pessimo: un solo successo in otto partite interne per i pugliesi, con ben 5 ko al Veneziani.

E non solo: per il Monopoli una vittoria e sei sconfitte nelle ultime sette giornate di campionato. Ma attenzione: nella precedente giornata i pugliesi hanno tenuto testa alla capolista Ternana, fallendo ben due rigori con Starita e con Giorno: quest’ultimo in settimana è stato ceduto all’Alessandria.

Per quanto riguarda la formazione che affronterà il Monopoli, il tecnico Calabro potrebbe riproporre Corapi in mediana, con Evacuo e Di Massimo nel settore avanzato, mentre in porta ci sarà ancora Di Gennaro.

Si gioca domenica alle 15. Arbitro del match: Gianpiero Miele di Nola.