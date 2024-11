La voglia di vincere è fatale al Catanzaro che si presenta a Viterbo con un assetto troppo sbilanciato verso la fase offensiva e, complici gli errori di una difesa troppo alta, viene castigato con due reti in mezz’ora. Defezioni importanti in entrambe le formazioni scese in campo al rocchi, Auteri affida le fasce a Di Livio e Celiento e le Aquile partono subito forte, non concretizzando però le tante occasioni pericolose e lasciando troppi spazi agli avversari che passano in vantaggio con Volpe che a pochi passi dalla rete non sbaglia.

Veemente ma sterile la reazione dei giallorossi che al 32’ si lasciano rubare palla da Errico che si invola da metà campo e insacca. Nella ripresa torna in campo determinato il Catanzaro che accorcia subito le distanze con Di Risio che dal limite dell’area trova l’incrocio con un bel pallonetto. La squadra di Auteri tiene ritmi serrati su un terreno reso pesante dalla pioggia, ma fallisce le occasioni per il pareggio, perdendo così la testa della classifica.