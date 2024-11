Il Cittanova abbandona anzitempo la Coppa Italia Dilettanti. Il club giallorosso, infatti, doveva vincere contro la Virtus Rosarno per assicurarsi il pass per gli ottavi di finale ma allo stadio Monreale Proto quello che ne è maturato è uno 0-0 che ha premiato gli amaranto. A parte l'eliminazione (per mano comunque di una squadra attrezzata) la società giallorossa non deve fasciarsi la testa poiché i segnali positivi li ha palesati.

«Ai punti meritavamo noi»

Lo stesso tecnico Giuseppe Crucitti, intervenuto ai nostri microfoni, si dice comunque soddisfatto della prestazione dei suoi: «Sicuramente si è vista poca differenza di categoria considerando la forza della Virtus Rosarno, dal momento che ha in rosa giocatori che la scorsa stagione hanno disputato i play off di Eccellenza. A parte questo, penso che ai punti avremmo meritato noi per il gioco espresso e per le occasioni nitide avute. Le due partite di coppa, comunque, sono servite per testare la condizione fisica che va migliorando, perché non dimentichiamo che ci siamo composti in ritardo e non abbiamo avuto il tempo di un'amichevole ma la squadra si è approcciata bene, cioè però non toglie che manca ancora qualcosina».

Prima la salvezza

Il Cittanova che viene dalla finale play off disputata nella scorsa stagione contro la Vigor Lamezia dopo il quarto posto ottenuto. Alle porte della nuova stagione, dunque, ci si chiede se i giallorossi possano e vogliano ripetersi e, a questa domanda, lo stesso Crucitti preferisce non fare voli pindarici: «Con la società ci siamo prefissati di raggiungere la salvezza il prima possibile, ma è chiaro che per una società blasonata come questa tale obiettivo è riduttivo. Noi cerchiamo di arrivare ai punti prestabiliti e poi divertirci, con la consapevolezza di essere un gruppo comunque forte e di qualità»