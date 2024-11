Il girone C della Lega Pro presenta al "Vigorito" il big-match tra Benevento e Crotone nel programma della sesta giornata del campionato che tre stagioni fa era sfida di serie A. La squadra di mister Andreoletti vince contro Zauli lo scontro diretto che deve trovare ancora la leader del girone in una gara che inizia subito con il Crotone che imposta, prima del crollo del secondo tempo.

Primo tempo

Il Benevento è con la fronte alta ma attento alla manovra degli ospiti che non rinunciano però a creare dal basso con D’Ursi che torna a sinistra sul treno di Giron, mentre Tribuzzi si ripropone a destra dalle parti di Leo. Tante imprecisioni tecniche che fanno vedere il primo brivido solo al 14’ con Ferrante che ci prova da fuori con la palla che va altissima sopra la porta difesa da Dini. Al 19’ il portiere rossoblù è decisivo nello smanacciare la palla che toglie dalla testa di Ferrante, l’azione prosegue con lo stesso Pinato che aveva crossato che calcia in area con la sfera che termina di poco fuori. Al 24’ Tello perdona l’erroraccio di Leo che in uscita ha permesso al colombiano di calciare, fuori, solo di fronte a Dini. D’Ursi firma la legge più antica del calcio: al 26’ tutto parte da Petriccione che lancia sulla destra, dopo una serie di appoggi dalla fascia, la sfera arriva sul sinistro di D’Ursi che da posizione ravvicinata non sbaglia e porta i suoi in vantaggio. Il Benevento non ha la carica agonistica dei ragazzi di Zauli che continuano a controllare il match con il solo torto di non pungere quanto potrebbero, soprattutto con Felippe e D’Ursi poco oltre il quarantesimo.

Secondo tempo

Il Benevento, che non cambia nulla così come più giustamente il Crotone, prova a graffiare (con Tello e Karic) ma gli ospiti riprendono a palleggiare ed a non abbassarsi, rischiando addirittura qualcosa nel contropiede “offerto”. Tribuzzi cresce e Paleari è vigile. Entra anche l’ex Ciano per Pinato ma il Crotone raddoppia con una perla in piena area di Vitale che la mette dove Paleari non può nulla. Ciano inventa e Dini gli nega l’accorcio che invece arriva con il colpo di testa di Simonetti sul cross di El Kaouakibi. Il Crotone ora sbanda anche grazie al Vigorito che s’infiamma e Pastina fa 2 a 2 da dentro l’area piccola, sugli sviluppi di un corner dalla destra. Il Crotone prova a scrollarsi di dosso la pressione con l’innesto di D’Errico ma arriva la mazzata del goal che ribalta la gara: è di nuovo Simonetti che sugli sviluppi di una punizione raccoglie nel cuore dell’area e supera l’incolpevole Dini, è doppietta per il numero 18 di casa. Zauli mette dentro sia Vuthaj che Tumminello. Ma fino al 90’ il Crotone rimane fuori dalla gara senza più essere in grado nemmeno di impaurire. Nei cinque di recupero c’è solo un tentativo di Gomez su cross di Leo, davvero troppo poco rispetto, soprattutto, alle potenzialità mostrate in gran parte della gara. Zauli dovrà rispondere anche dei limiti caratteriali dei suoi.

Il tabellino di Benevento-Crotone 3-2

BENEVENTO (3-4-2-1): Paleari; Berra, Capellini (dal 55’ Simonetti), Pastina; El Kaouakibi, Talia, Karic, Pinato (dal 55’ Ciano); Benedetti (Improta dal 69’), Tello (dall’82’ Marotta); Ferrante (dall’82’ Agazzi). All.: Matteo Andreoletti

CROTONE (4-2-3-1): Dini; Leo, Loiacono (dall’80’ Papini), Gigliotti (dal 71’ Bove), Giron; Petriccione (dall’80’ Tumminello), Felippe; D’Ursi (dal 71’ D’Errico), Vitale (dall’80’ Vuthaj), Tribuzzi; Gomez. All.: Lamberto Zauli

MARCATORI: D’Ursi (KR) al 26’; Vitale (KR) al 58’; Simonetti (BN) al 61’; Pastina (BN) al 65’; Simonetti (BN) al 75’

ARBITRO: Bogdan Nicolae Sfira

AMMONIZIONI: Ferrante (BN) al 40’; Pinato (BN) al 51’; Vitale (KR) al 59’; Loiacono (KR) al 68’; Tribuzzi (KR) al 74’; Tello (BN) all81’