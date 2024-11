La 36esima giornata del campionato di Serie C vedrà il Crotone ospitare l’Audace Cerignola, squadra che staziona in zona play off e che in queste ultime battute del torneo proverà a migliorare ancora di più la propria classifica che al momento vede i pugliesi al sesto posto.

La formazione pitagorica, ormai certa della seconda posizione in graduatoria, ha da tempo già la testa ai play off. Gli squali sono reduci dai 3 punti casalinghi conquistati nel turno precedente contro il Taranto, mentre la squadra ospite arriva da due pareggi consecutivi, ottenuti contro Potenza e Viterbese.

La partita dell'andata

Il match d'andata in casa dei pugliesi terminò con il successo del Crotone arrivato grazie a un gol di Awua. Proprio il calciatore nigeriano è in dubbio per la gara che si giocherà domani. Zauli dovrà anche valutare le condizioni del difensore Giuseppe Cuomo.

La direzione arbitrale

Ad arbitrare Crotone-Cerignola sarà il signor Domenico Mirabella della sezione di Napoli. Il direttore di gara sarà coadiuvato dagli assistenti Gilberto Laghezza di Mestre e Matteo Nigri di Trieste. Quarto ufficiale di gara: Riccardo Leotta di Acireale. Fischio d’inizio sabato 8 aprile alle ore 14.30.