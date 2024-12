Due sconfitte consecutive, tra campionato e coppa, per i padroni di casa senza però che mancasse la prestazione. I biancorossi dal ritorno al D'Angelo non sono stati fortunati, ma adesso puntano a chiudere al meglio un 2024 comunque da ricordare e non solo per la storica promozione in C: c’è, evidente, una crescita in corso d'opera della squadra ed una salvezza da conquistare, essendo però già a metà del guado. Il Crotone, dal canto suo, punta a confermare l’ottimo comportamento in trasferta e cercare di insidiare le primissime posizioni, per costruire i presupposti di obiettivi importanti, ma attraverso una nuova sostenibilità; che passa attraverso la valorizzazione dei giovani.

Primo tempo

Il team di casa sembra partire forte con D’Alterio che esce per disinnescare Leonetti che aveva ricevuto da D’Amico e per un destro dalla distanza di D’Amico che si perde però alto. Ma al 10’ gli ospiti passano con Tumminello che segna la decima stagionale: il cross buono è dalla sinistra da parte di Giron e la girata vincente del bomber che colpisce la parte interna della traversa vede la palla rotolare in rete.

La squadra di Di Donato cerca di reagire ma trovando solo più pressione e campo con Vitale che al 16’ prova anche dalla distanza, trovando Pane pronto. Gallo e Schirò sono anche propositivi ed al 18’ arriva anche il raddoppio con Oviszach: Enrico riceve palla da Vitale, si accentra portandosela sul destro e lascia partire un tiro imparabile per Pane portandosi all’ottavo goal in questa prima parte di campionato.

Prima della mezz’ora Franco accusa problemi e Di Donato sfrutta lo slot per cambiare assetto difendendo a 4: entrano Simone e Bumbu per Manè ed appunto Franco. L’Altamura pressa e trova angoli ma gli ospiti difendono bene il proprio portiere che non rischia quasi nulla fino alla fine del primo tempo; con i padroni di casa che fanno fatica fino alla trequarti quando va inventato qualcosa. Così è più pericoloso Oviszach al 43’ quando in transizione lenta calcia alto.

Secondo tempo

Gli Squali cambiano negli spogliatoi inserendo Barberis per Gallo. Ma è di nuovo partenza buona per l’Altamura che con un filtrante di D’Amico per l’inserimento dalla destra di Grande, costringe D’Alterio ad opporsi con i piedi. Al 50’ è però Pane a doversi distendere per respingere su Tumminello. Rolando ci prova ma dietro i rossoblù sembrano attentissimi. Ma al 55’ Minesso raccoglie una respinta sulla conclusione di Grande riaprendo la gara nonostante le proteste degli ospiti per Silva che era a terra ad inizio azione.

Al 61’ sempre dalla sinistra con Rolando l’Altamura va vicino al pari con D’Alterio che mette fuori. Anche Tumminello va vicino al terzo goal saltando pane ma trovando De Santis sulla linea a salvare. Entrano Stronati per Oviszach e Cargnelutti per l’acciaccato Armini. Schirò spreca un’ottima incursione di Giron e Pane smanaccia su Di Pasquale.

La gara è di fatto apertissima, ora; con Vitale che colpisce anche l’incrocio di testa su un altro assist di Giron. Ma al 78’ una gran palla in verticale di Spina, trova l’inserimento in area di Tumminello che con estrema freddezza supera Pane firmando la doppietta e l’undicesima rete in campionato, chiudendo di fatto la gara.

L’Altamura cerca comunque di onorare una buona gara ma è sempre il Crotone ad andare più vicino al goal con Pane decisivo anche su Spina. Bumbu spreca su una cattiva uscita di D’Alterio. La gara si può spegnere così sulle velleità controllate da un ottimo Crotone che con questi tre punti può cercare di scalare ulteriori posizioni in classifica.

Il tabellino

TEAM ALTAMURA 1 CROTONE 3 RETI: Tumminello (KR) al 10’; Oviszach al 18’; Minesso (ALT) al 55’; Tumminello (KR) al 77’

ALTAMURA (3-4-2-1): Pane; Mané (dal 25’ Minesso), De Santis, Silletti; Acampa, Franco (dal 25’ Bumbu), Dipinto (dall’83’ Simone), Grande; Rolando, D'Amico; Leonetti. All. Di Donato.

CROTONE (4-2-3-1): D'Alterio; Guerini, Di Pasquale, Armini (dal 64’ Cargnelutti), Giron; Gallo (dal 46’ Barberis), Schirò; Silva, Vitale (dal 73’ Spina), Oviszach (dal 64’ Stronati); Tumminello (dall’81’ Gomez). All. Longo.

ARBITRO: Rinaldi; AMMONITI: De Santis (ALT) al 6’; Simone (ALT) al 39’; Gallo (KR) al 39’; Silva (KR) al 63’; Stronati (KR) al 68’; Dipinto (ALT) al 75’