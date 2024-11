Risultato storico per i 'pitagorici', che, grazie al pareggio con il Modena, conquistano la promozione matematica in Serie A. Renzi: 'Una storia di calcio da sogno'

È bastato un punto per strappare l'aritmetica promozione. È bastato l'1-1 a Modena per far scoppiare la festa. È bastato un pari per scrivere un nuovo libro di storia. Il Crotone vola in Serie A. È la prima volta per il club pitagorico. La terza per la Calabria del calcio dopo Catanzaro e Reggina.



A Modena Luppi fa agitare il gruppo di Ivan Juric firmando il vantaggio di casa. Poi il rigore al 45' che regala l'1-1: Ricci viene steso in area, Palladino calcia e segna. Nella ripresa i locali ci provano fino all'ultimo a rovinare la festa. Non ci riescono. Modena versus Crotone finisce in parità. Quanto basta per portare Crotone e tutta la Calabria nel calcio che conta.



Il commento di Renzi - Anche il presidente del Consiglio, domani in Calabria per ufficializzare il nuovo Masterplan, si è espresso sulla favola Crotone. "Un'altra fantastica storia di calcio da sogno - ha scritto il premier su Twitter - Onore alla neo preomossa: #crotoneseriea".