È Lunedì e la gara è dopo tutte le altre in questa quattordicesima giornata di ritorno della serie C, il Crotone dopo l’addio doloroso a Baldini reduce da 4 sconfitte in 5 partite deve scrollarsi di dosso depressione e nono posto in classifica perché solo 10 vanno ai play off. La Casertana che può gioire per un campionato di alta classifica per una neo promossa vuole confermare l’ottima quinta piazza con l’unica certezza sempre mostrata: il buon gioco attraverso una identità precisa. Zauli è tornato con il suo schema (3-5-2) e gli uomini che lo avevano seguito per grandissimi tratti della sua avventura spezzettata in tre tronconi che hanno “modulato” prima il 4-2-3-1 e poi l’attuale assetto che aveva garantito una lunga striscia di risultati positivi, deflagrati poi in 5 pareggi che lo hanno allontanato. Ora parlerà il campo, come al solito, unico vero giudice.

Primo Tempo

Dopo il minuto di raccoglimento per ricordare la scomparsa della mamma del calciatore Mattia Matese della Casertana, il gioco si fa subito arrembante con pressing sui portatori di palla che pare riuscire più agli ospiti. Il clima è surreale perché la Curva Sud ha deciso di ribaltare gli striscioni storici stando in silenzio che si staglia solo dopo un doppio intervento decisivo di D’Alterio su Tavernelli e Montalto che viene applaudito. Poi fischi per la difficoltà di manovra che prosegue con la Casertana che non riesce solo a matare un toro scornato in partenza.

Addirittura al nono è Curcio a murare il compagno Tavernelli su una incursione dalla sinistra. I pitagorici devono trovare il modo di scrollarsi dallo shock ambientale da pandemia, isterizzabile ad ogni appoggio sbagliato che prosegue fino al quarto d’ora di gioco. Poi Tribuzzi si libera con una manovra encomiabile e crossa al bacio per Gomez che di testa mette alto di pochissimo, così sembra che i suoi si liberino. Ma ne escono altri 15 minuti di cambi di fronte che si infrangono prima di nascere, anche se il Crotone è riuscito a portare la manovra 20 metri più avanti rispetto all’inizio, con la Casertana che ci prova più di rimessa. Al 28’ unica palla goal gigante con Leo che mette in mezzo in corsa da destra per Tumminello che incespica da solo a centro area sprecando clamorosamente.

Al 31’ è di nuovo Gomez che avrebbe la palla giusta sulla testa da calcio piazzato di Giron, ma riesce a spizzarla poco, facendola sfilare fuori, anche se di un soffio. Poi Giron esalta Venturi e Tribuzzi sparacchia fuori da centro limite dell’area, portando il Crotone a comandare comunque l’intero fine primo tempo con Leo che al 42’ spara di destro da dentro l’area trovando ancora un ottimo Venturi che mette in angolo che si trasforma in un contatto in area che l’arbitro sbroglia con il più classico dei falli di confusione.

Secondo Tempo

La Sud rientra in gioco cantando insofferenza nei confronti di tutti. Almeno non è stadio congelato. Nessun cambio e gioco bloccato a centrocampo per interventi al limite. All’8’ Tumminello impegna Venturi e la Casertana si fa vedere solo al 10’ con un cambio versante da Carretta che trova Curcio in ritardo colpire di testa altissimo. D’Ursi è egoista al 13’ calciando alto con due suoi liberi a portata di appoggio. Al 17’ arbitro e guardalinee non chiamano fuorigioco netto su cross di Carretta che Montalto di testa mette fuori di un soffio.

Il Crotone prova a rimacinare palleggio alto per riportarsi a comandare con la Sud che canta a squarciagola quasi per conto loro. In quello che diventa il 70esimo minuto complessivo di gara, il Crotone lascia agli avversari solo ripartenze con Zanellato che colpisce un palo clamoroso a Venturi battuto. Cangelosi fa entrare Taurino per Tavernelli. Zauli un paio di minuti più tardi Felippe per Vitale e Rispoli per Leo, la girandola termina con Deli che prende il posto di Curcio per la Casertana. A dieci dal termine il Crotone prova ora a fiatre ed attendere l’occasione buona lasciando palleggio e facendo entrare Comi per Gomez che, come al solito, si è speso tantissimo. All’87’ Tumminello avrebbe la palla d’oro da un traversone di Comi, al volo calcia bene ma Venturi salva in angolo, infruttuoso però. Zauli prova ancora con Bruzzaniti e Kostadinov per Tribuzzi e Tumminello. Ma nemmeno nei 4 di recupero il tabellino cambia più nulla anche se, prima, su non un tiro cross casuale di Giron Venturi dimostra ancora una volta di essere bravo e Comi sul successivo angolo la mette a lato di poco.

Il tabellino:

Crotone-Casertana 0-0

CROTONE (3-5-2): D’Alterio; Leo (dal 75’ Rispoli), Battistini, Loiacono; Tribuzzi (dall’88’ Bruzzaniti); Vitale (dal 75’ Felippe), Zanellato, D’Ursi, Giron; Tumminello (dall’88’ Kostadinov), Gomez (dall’83’ Comi). All. Zauli

CASERTANA (3-4-3): Venturi; Celiento, Bacchetti, Anastasio; Calapai, Casoli, Damian, Tavernelli (dal 73’ Taurino); Carretta, Montalto, Curcio (dal 78’ Deli). All. Cangelosi

ARBITRO: Giuseppe Mucera

AMMONIZIONI: Anastasio (CA) al 36’; Bacchetti (CA) al 60’