L'allenatore dei pitagorici ha presentato il return match contro i pugliesi, che all'andata hanno vinto per 1-0: «In casa dimostreremo le nostre qualità per passare il turno»

Dopo la sconfitta per 1-0 rimediata nella gara d'andata dei play off di Serie C, il Crotone non può concedersi passi falsi nella partita di ritorno contro il Foggia. La gara è in programma allo stadio "Ezio Scida" mercoledì alle 20.30.

A presentare la sfida che vale un posto in semifinale ci ha pensato questa mattina l'allenatore dei pitagorici Lamberto Zauli, che ha incontrato i giornalisti all'interno della sala stampa dello Scida: «All'andata abbiamo trovato un ambiente carico e abbiamo perso la partita, ma in casa vogliamo dimostrare le nostre qualità e passare il turno», ha detto l'allenatore della squadra rossoblù.

«Siamo consapevoli che sarà una partita equilibrata, contro una squadra forte - ha detto - ma sappiamo che in casa possiamo ribaltare il risultato per passare il turno. Giocheremo il secondo tempo di questo confronto sicuramente con maggiore determinazione. Non ho mai visto squadre esultare alla fine del primo tempo».