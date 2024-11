Per la tredicesima giornata del campionato di Serie C del girone meridionale, allo stadio Monterisi va in scena la sfida tra Audace Cerignola, che dopo l'importantissima vittoria ottenuta nel derby di Capitanata contro il Foggia, è secondo in classifica, ed il Crotone che ha fermato la capolista Benevento allo Scida. Il turno infrasettimanale potrebbe pesare con Mister Raffaele che ha ai box il solo Coccia insieme al lungodegente Cuppone; Longo invece è orfano di Groppelli, Rojas, Silva, Akpa Akpro e D'Aprile ma è determinato ad allungare la striscia positiva di due vittorie e due pari nelle ultime quattro, portando Tumminello in panchina come arma di lusso in corsa.

Primo Tempo

La prima conclusione è di Stronati, in campo al posto di Spina con Silva indisponibile, ma la palla va altissima sulla traversa. I ritmi nei primi dieci minuti sono da studio della gara per entrambe anche se un contatto su Vitale in area è dubbio. I padroni di casa consegnano poi addirittura il palleggio alla squadra di Longo che può dunque innescare Gomez che però ha i tre trequartisti lontani da scambi o appoggi. Al venticinquesimo il primo corner della gara (a favore del Crotone) e non si contano azioni offensive del Cerignola (se non per uno spunto sterile di Jallow) in una gara che, in generale, è noiosa e scolastica con Schirò che viene disinnescato dal tempismo di Saracco in un inserimento quasi decisivo dalla sinistra. È al 32’ che arriva l’occasionissima per stappare la gara con il salvataggio di Stronati decisivo nei pressi della linea su un colpo di testa di Salvemini che aveva girato verso la porta una punizione di Tentardini dalla destra. Sull’onda il Cerignola conquista territorialità soprattutto dalla destra ed arriva al vantaggio, comunque più che per inerzia grazie a un errore di Sala al rientro. Tentardini mette al centro, Jallow va in spaccata e dopo una carambola fortuita è lui a toccare per ultimo facendo rotolare la palla in rete. Senza reazioni si arriva al riposo con i padroni di casa avanti.

Secondo Tempo

Si riparte Longo che inserisce Guerini e Spina, fuori Rispoli e Oviszach. Ma la prima grande occasione è sempre del Cerignola che manca di poco il raddoppio sempre con Jallow. E fino all’ora di gioco la squadra di casa, forte dell’inconsistenza dei rossoblù, fa girare palla con molta più fluidità del primo tempo. Entrano Barberis e Kostadinov per Gallo e Stronati e si fa male Jallow che viene sostituito dall’ex Zak Ruggiero. Ma gli ospiti non riescono a cambiare verso, anzi è Paolucci a colpire la traversa anche se a gioco fermo per fuorigioco. Entra Tumminello ed è subito pericoloso con Saracco che si salva in angolo, proprio dal calcio dalla bandierina la palla arriva fuori a Giron che segna un eurogoal. È il momento di Bianchini per Tascone e Sainz-Maza per Paolucci, doppia sostituzione anche per mister Raffaele che deve riaggiornare la squadra per non permettere agli ospiti di approfittare di un assetto iper offensivo. La gara pare ribloccarsi per la paura di non perderla ed entrano anche Martinelli per Gonnelli e Faggioli per Salvemini tra i padroni di casa completando tutti i cambi per entrambe. Nemmeno i sei minuti di recupero cambiano più nulla se non il secondo giallo a Capomaggio (al 91’) consentendo al Crotone di portarsi a casa un punto ed il quinto risultato utile consecutivo.

Il tabellino

Audace Cerignola-Crotone 1-1

Audace Cerignola (3-5-2): Saracco; Visentin, Gonnelli (dall’81’ Martinelli), Ligi; Russo, Tascone (dal 76’ Bianchini), Capomaggio, Paolucci (dal 76’ Sainz-Maza), Tentardini; Jallow (dal 60’ Ruggiero), Salvemini (Faggioli dall’81’). All. Raffaele.

Crotone (4-2-3-1): Sala; Rispoli (Guerini dal 46’), Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo (dal 61’ Barberis), Schirò (dal 70’ Tumminello); Stronati (dal 61’ Kostadinov), Vitale, Oviszach (Spina dal 46’); Gomez. All. Longo.

Arbitro: Domenico Mirabelli

Marcatori: Jallow (ACE) al 43’; Giron (KR) al 72’

Note: Ammoniti: Capomaggio (ACE) al 38’; Rispoli (KR) al 43’; Guerini (KR) al 53’; Stronati (KR) al 57’; Schirò (KR) al 60’; Espulsi: Capomaggio (ACE) al 91’ per doppia ammonizione