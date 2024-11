Se c’è una cosa che in tutto questo (brutto) inizio del Crotone pare una certezza è la posizione di Emilio Longo; circostanza che potrebbe essere mutata alla fine di questa decima giornata in cui, allo Scida, arriva il Taranto ultimo in classifica. Il pareggio di Monopoli ha leggermente mitigato le turbolenze in casa calabrese, ma rimangono dubbi e perplessità sulle prestazioni dei calciatori pitagorici da cui, indubbiamente, ci si attendeva molto di più. L'allenatore, ex Picerno, non si aspettava queste difficoltà iniziali e sperava di poter lavorare con migliori risultati dalla sua parte. Invece sono arrivate cinque sconfitte, due in casa e due pari. Per il Taranto è stata una settimana decisamente importante dal punto di vista societario. Infatti, in riva allo Ionio pugliese, è giunta la notizia riguardante la sottoscrizione dell'accordo preliminare con un fondo angloamericano. Questo ha generato qualche dubbio sulla sua solidità che però, in campo, ha portato visibili miglioramenti e lo dimostrata la vittoria sul Picerno. Anche se ancora i tarantini rimangono all’ultima piazza, a soli due punti dal Crotone.

Primo tempo

Ha appena smesso di piovere ed il manto dello Scida, notoriamente, tiene. È il Taranto a sembrare subito aggressivo, con Zigoni che manda fuori di testa poco prima dello scoccare del primo minuto su punizione. Gomez viene murato al quarto minuto e Spina si aggira sulla trequarti con Guerini che prova a restare alto. La Sud con i vessilli al contrario per protesta, manda un messaggio ai tre angeli foggiani volati in cielo a Potenza, Intanto Oviszach crossa in area ma il Taranto spazza. Per tutto il primo quarto d’ora di gioco, il Crotone è comunque nella metà campo ospite con Spina che obbliga Del Favero all’intervento decisivo di piede. Il Taranto ora prova a spezzare la supremazia cercando di sfruttare le fasce, ma Spina e Silva riescono a creare sempre dalla destra, trascurando così forse troppo Oviszach dalla parte opposta. Alla mezz’ora è un angolo a portare Di Pasquale alla buona conclusione di sinistro con Del Favero sempre pronto. Al 38’ Spina calcia fuori dal limite. Sempre buono il giro palla dei padroni di casa che però non riempiono l’area di rigore. Al 42’ Silva inventa dalla destra sferrando un missile che si stampa sulla traversa. Termina così con un minuto di recupero la prima frazione con più di qualche rammarico da parte del Crotone che rimane inchiodato sul pari.

Secondo tempo

Nel secondo tempo subito Taranto incredibilmente in vantaggio con Shiba che su punizione viene lasciato libero di appoggiare in rete. Il Crotone prova a reagire subito ma arrivano solo due punizioni (calciate alte entrambe) e giri palla con cross preda di Del Favero e compagni. Così arriva il momento di Tumminello al posto di Oviszach prima dell’ora di gioco, con Silva che si sposta a sinistra e Spina di nuovo ala a destra. Sono proprio Spina e Guerini a creare superiorità facendo rimpallare la sfera sui piedi del brasiliano scuola Toro che scaraventa in rete pareggiando al 59’. Gautieri mette dentro Schirru e Papazov per Verde e Varela. Ora gli ospiti provano anche ad offendere con una discreta continuità. Tumminello ci prova dal limite trovando sempre Del Favero pronto. La gara rischia di scaldarsi perché sulle ali di un atletismo che salta schemi e tatticismi con Gautieri che richiama Zigoni per inserire Battimelli. Intanto torna a piovere insistentemente. Entra anche Vitale per Spina nel Crotone. Tumminello non riesce ad agganciare da solo in area piccola, ma due minuti più tardi intercetta il sinistro da fuori di Silva, deviando in porta il vantaggio mandando in tripudio lo Scida sotto il diluvio. Il Taranto prova anche con Giovinco e Sacco entrati per Mastromonaco e Speranza. Ma il Crotone riesce a non rischiare portando comunque la contesa lontano da D’Alterio fino al 90’. Nei quattro di recupero Chiarella colpisce il palo e Tumminello e Silva tengono in allerta gli ospiti che devono arrendersi.

Tabellino

Crotone 1 Taranto 2 Reti: Shiba (TA) al 48’; Silva (KR) al 59’; Tumminello all’80’

CROTONE (4-2-3-1): D'Alterio; Guerini, Cargnelutti, Di Pasquale, Giron; Gallo, Schirò; Spina (dal 76’ Vitale), Silva, Oviszach (dal 58’ Tumminello); Gomez (dall’88’ Chiarella). All. Emilio Longo

TARANTO (4-3-3): Del Favero; Verde (dal 64’ Schirru), Shiba, De Santis, Contessa; Lores Varela (dal 64’ Papazov), Matera, Speranza (Giovinco dall’88’); Mastromonaco (dall’88’ Sacco), Zigoni (dal 72’ Battimelli), Fabbro. All. Carmine Gautieri

Arbitro: Giuseppe Maria Manzo; Ammoniti: Speranza (TA) al 36’; Gallo (KR) al 44’; De Santis (TA) al 50’; Verde (TA) al 56’; Silva (KR) al 66’; Fabbro (TA) all’85’;