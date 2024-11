I rossoblù non riescono a ribaltare la sfida dell'andata e salutano i play off. Gli Squali chiudono il primo tempo sul doppio vantaggio ma si fanno rimontare nella ripresa

Il Crotone è eliminato dalla corsa verso la Serie B, il Foggia, invece, supera il turno e si qualifica alle final four. Un vero e proprio dramma sportivo è quello che si è consumato questa sera all'Ezio Scida, con i pitagorici che pareggiano 2-2 e, dopo la sconfitta di misura in Puglia, devono dire addio alla possibilità di ottenere il salto di categoria. Il return match dei quarti vede i rossoblù protagonisti di un primo tempo quasi perfetto, chiuso sul 2-0. Nella ripresa la squadra di Zauli crolla: il Foggia accorcia con Frigerio e trova il definitivo pari con Beretta.

Il match

La sfida dello Scida inizia con il Foggia che ci prova subito con Peralta, mentre sponda pitagorica occasione per Tribuzzi che per poco con arriva alla deviazione sul perfetto cross dalla destra di Chiricò. I ritmi sono elevati e lo Scida spinge la squadra di casa. Al 12' sempre azione fotocopia, con Cosimo Chiricò che serve Alessio Tribuzzi: in questo caso è bravo Dalmasso a intercettare il destro del calciatore rossoblù deviando il pallone in angolo.

Il Crotone spinge sull'acceleratore ed è sempre Tribuzzi il più pericoloso degli Squali: destro a giro che esce di poco a lato. Al 21' il Crotone segna ma il direttore di gara annulla per fuorigioco di Cernigoi, che di testa aveva superato il portiere dei Satanelli. Il vantaggio pitagorici è nell'aria e alla mezzora il risultato dello Scida si sblocca: sulla rimessa laterale di Mogos arriva la spizzata di testa di D'Ursi, il pallone giunge a Cernigoi che controlla e in girata batte Dalmasso. Vantaggio meritatissimo della formazione allenata da Lamberto Zauli.

Il Crotone non è domo e continua a chiudere il Foggia nella propria metà campo. I rossoblù in pieno recupero trovano il gol del raddoppio con il colpo di testa in tuffo di Gigliotti. L'ex di turno non da scampo al portiere ospite. Si va al riposo con i pitagorici sul doppio vantaggio.

Secondo tempo

Il secondo tempo inizia con il Foggia che accorcia le distanze al 5': Frigerio entra in area e in diagonale sorprende Branduani. Il Crotone accusa il colpo e praticamente smette di giocare. I Satanelli alzano il ritmo e si rendono pericolosi in più di un'occasione. A cinque minuti dal termine arriva il gol che elimina i pitagorici dai play off: dallo sviluppo di un calcio d'angolo arriva la zampata vincente di Beretta. È il 2-2 definitivo: il Foggia si qualifica in semifinale, per il Crotone invece si spegne il sogno della Serie B.