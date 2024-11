L'assessore comunale allo Sport Frisenda ha incontrato il numero uno dello sport italiano per parlare di prospettive future nella città di Milone

L'assessore allo Sport del Comune di Crotone Giuseppe Frisenda ha incontrato il numero uno dello sport italiano, il presidente del Coni Giovanni Malagò, insieme al presidente regionale Maurizio Condipodero. Frisenda, come riporta una nota dell'ente comunale, ha avuto modo di illustrare come la città si sia già rivelata palcoscenico ideale di grandi eventi sportivi registrando non solo risultati di grandissimo spessore ma anche tante presenze di atleti e di ospiti. Il presidente Malagò conosceva già il grande passato sportivo crotonese legato ai miti dei grandi atleti delle antiche olimpiadi come Milone, e ha apprezzato che il giovane assessore stia lavorando per legare il passato al futuro nel nome dello sport.

Il presidente regionale Condipodero ha sottolineato che la città di Crotone si inserisce appieno nel circuito sportivo regionale rappresentandone un punto di eccellenza in varie discipline sportive che hanno prodotto campioni che si sono affermati a livello nazionale ed internazionale. Il presidente Malagò ha assicurato all'assessore Frisenda la massima vicinanza del Coni in questo percorso che si sta mettendo in campo per porre lo sport al centro della vita della comunità di Crotone. Inoltre, ha assicurato che a Crotone si potrà svolgere prossimamente un grande evento di richiamo nazionale a testimonianza della vicinanza del Coni e del mondo dello sport nazionale alla realtà pitagorica.