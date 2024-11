Il tennista italiano batte De Minaur in due set (6-3, 6-0) per il punto decisivo. Nel primo match di giornata Arnaldi ha battuto Popyrin al terzo. Secondo successo azzurro dopo la vittoria in Cile del 1976

Malaga, ore 20.27: Jannik Sinner batte Alex De Minaur e l'Italia vince la Coppa Davis 2023! L’Insalatiera torna in Italia quarantasette anni dopo la vittoria in Cile con un netto 2-0 in finale contro l’Australia di Lleyton Hewitt. Il numero 3 del ranking Atp ha riscritto la storia di questa Final 8 di Malaga a partire dai quarti di finale con l’Olanda, proseguendo con l’epica doppia vittoria in semifinale contro Novak Djokovic e in doppio con Lorenzo Sonego la Serbia.

Quarantasette anni fa a Santiago del Cile c’erano le magliette rosse di Adriano Panatta, Corrado Barazzutti, Paolo Bertolucci e Tonino Zugarelli, guidati dal capitano non giocatore Nicola Pietrangeli. In Spagna gli azzurri che hanno compiuto l’impresa sono: Jannik Sinner, Matteo Arnaldi, Simone Bolelli, Lorenzo Musetti e Lorenzo Sonego, guidati da Filippo Volandri. Ma in questa squadra che ha scritto la storia ci entra di diritto oltre allo staff, Matteo Berrettini in Spagna nonostante l’infortunio.

La partita contro l’australiano è senza storia (6-3, 6-0) rendendo facile il match più importante della sua breve, ma già vincente carriera. Il punto della vittoria arriva dopo quello conquistato da Matteo Arnaldi nel primo match contro Alexei Popyrin (7-5, 2-6, 6-4).

Primo punto azzurro, Arnaldi batte Popyrin: 1-0

Matteo Arnaldi porta avanti l’Italia nella finale di Coppa Davis a Malaga contro l’Australia (1-0) nel primo singolare del programma di giornata. Nella sfida con Alexei Popyrin, il ventiduenne tennista di Sanremo vince la sfida al terzo set (7-5, 2-6, 6-4), dopo una battaglia durata oltre due ore.

Arnaldi sulle montagne russe: 1-0

Il tennista azzurro vince un primo set sulle montagne russe con break e contro break nei primi game fini al 5-5. Qui il tennista azzurro non sfrutta tre ste point, prima di salvare due palle per il 5-6 per Popyrin. Sul 6-5 Arnaldi si guadagna un set point e questa volta lo trasforma per il 7-5 dell’Italia.

Rientra Popyrin: 1-1

Nel secondo set Lewitt catechizza Popyrin che parte subito forte con Arnaldi che crolla. Il tennista australiano conquista due break nel primo e terzo game, portandosi sul 4-0. Arnaldi trova con il servizio il 4-1, prima di cedere ancora per il 5-1. Nel settimo game l’azzurro salva due set point (5-2), prima di cedere il set: 6-2.

Arnaldi lotta e vince: 2-1

Il terzo set è una battaglia senza esclusioni di colpi con palle break salvate da Arnaldi e Popyrin, prima della palla set concessa nel decimo game. Arnaldi è stato bravo a concretizzare l'occasione che vale l'1-0 per gli azzurri. Ora Jannik Sinner può riportare l'Insalatiera nuovamente in Italia. Quarantasette anni dopo la vittoria in Cile.