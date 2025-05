Nuova splendida impresa di Nadia Battocletti. La campionessa azzurra firma il record europeo dei 5 chilometri di corsa su strada con il tempo di 14:32 a Tokyo. Nella capitale giapponese, che a settembre ospiterà i Mondiali, abbassa di sette secondi il primato stabilito in questa stagione dall’olandese Diane Van Es con 14:39 nel Principato di Monaco, lo scorso 9 febbraio. Lo scrive la Fidal.

Sul percorso completamente piatto del Meiji Jingu Gaien, il parco nei dintorni dello stadio Nazionale di Tokyo, la 25enne delle Fiamme Azzurre chiude al secondo posto dietro soltanto alla keniana Caroline Nyaga che si impone con 14:19, terza Maurine Jepkoech (Kenya, 14:40).

Per la fuoriclasse trentina stavolta c’è un 'pacer' d’eccezione, l’azzurro Iliass Aouani, campione europeo di maratona nella rassegna continentale di tre settimane fa in Belgio. Con questo risultato l’atleta allenata dal papà-coach Giuliano può guardare con sempre più fiducia agli appuntamenti della stagione su pista: debutto nei 3000 di Rabat (Marocco) il 25 maggio in Diamond League, poi 1500 a Rovereto il 2 giugno e quindi il Golden Gala Pietro Mennea nei 5000 di cui è primatista italiana (14:31.64 per il quarto posto ai Giochi di Parigi) il 6 giugno allo stadio Olimpico di Roma.