Su 6 match in programma, ben 4 sono stati rinviati a causa di contagi al Coronavirus. Sul parquet del Polivalente di Lazzaro il derby reggino ha visto la vittoria dei gialloblù della Polisportiva per 4-0

La Serie A2 di calcio a 5 è ritornata in campo (si fa per dire) per il primo impegno del 2022 con la 12esima giornata, ma anche il futsal ha dovuto fare i conti con i rinvii causati dal Covid.

In questo torneo a farne le spese sono state anche due formazioni calabresi, Pirossigeno Cosenza e Catanzaro Futsal, entrambe costrette dal virus a non poter scendere sul parquet. Contagi in casa rossoblù hanno portato al rinvio ufficiale, fissato per il prossimo 19 gennaio, del match in programma contro i pugliesi di Molfetta. Non si è giocato neppure il match che vedeva il Catanzaro, impegnato alla ricerca di punti salvezza contro la Sicurlube Regalbuto. In questo caso il virus ha fatto visita in casa siciliana.

Ma la 12esima giornata del secondo livello del calcio a 5 italiano è stata praticamente "spazzata" via dal Coronavirus: su 6 gare ben 4 sono state rinviate al 19 gennaio a causa dei contagi registrati in vari gruppi squadra. Un'emergenza senza fine che sta mettendo in gionocchio in generale tutto lo sport, futsal compreso.

Regolarmente in campo, oltre a Atletico Cassano-Arcobaleno Ispica (2-5), anche due formazioni calabresi: Polisportiva Futura e Bovalino. Il derby reggino, giocato al Polivalente di Lazzaro, ha visto i gialloblù padroni di casa avere la meglio sugli amaranto per 4-0. Dopo la rete di Minnella al 16'57'' del primo tempo, la Polisportiva Futura è devastante con un tris nella ripresa. A segno Guarnieri (4'34''), Durante (7'38'') e Lucao (9'42''). Un successo che permette alla Futura di agganciare in classifica proprio i cugini del Bovalino a quota 12 punti ed uscire momentaneamente dalla zona play out. Qui la classifica aggiornata e il calendario del campionato.