Al PalaFerraro: 20 le società presenti, 180 gli atleti in gara. La nostra regione sempre più protagonista di questa disciplina

Kick Boxing ancora protagonista in Calabria. Svolto a Cosenza, al Palaferraro il campionato regionale. Venti le società sportive presenti, 180 gli atleti in gara provenienti da tutta la regione. La competizione, curata nei minimi dettagli dalla società kick boxing Ranieri di Cosenza, è stata ulteriormente arricchita da due match di combattimento, tutto sotto l'occhio vigile della Federazione Italiana Kick Boxing Muay Thai e Shoot Boxe. Una pratica ormai in continua crescita.