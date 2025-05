VIDEO | All’Hang Loose Beach un mix vincente di sport, intrattenimento e passione per una disciplina in forte crescita nel panorama nazionale

Si è chiusa con grande successo la seconda tappa del campionato italiano di Wing Foil 2025, andata in scena dall’1 al 4 maggio nello splendido scenario dell’Hang Loose Beach di Gizzeria. Un evento che ha combinato sport, spettacolo e socialità, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi del calendario nazionale.

A dominare la competizione è stato il giovane talento napoletano Ernesto De Amicis, protagonista assoluto del weekend, che con una prestazione impeccabile ha conquistato il primo posto sul podio. Dietro di lui si sono classificati Michele Capitani, secondo, e Gioele Incani, terzo, completando una top 3 di altissimo livello tecnico e agonistico.

Le gare hanno regalato emozioni a non finire tra virate spettacolari, manovre ad alta velocità e strategia di navigazione hanno animato le gare con una qualità che dimostra la crescita della disciplina in Italia, sempre più seguita e praticata anche tra i non professionisti.

Accanto alla competizione ufficiale, l’Hang Loose Wing Contest ha dato vita a sfide amatoriali, musica dal vivo, show e momenti di intrattenimento che hanno coinvolto appassionati e curiosi. Il pubblico ha risposto con entusiasmo, affollando la spiaggia e contribuendo a creare un’atmosfera festosa e partecipativa.

Le condizioni meteo ideali – sole e vento costante – e la straordinaria cornice naturale di Gizzeria hanno reso l’evento ancora più memorabile, rafforzando il ruolo dell’Hang Loose Beach come punto di riferimento per gli sport del vento in Italia. Con la tappa tricolore ormai alle spalle, Gizzeria guarda già al futuro: nella prima settimana di luglio ospiterà un’importante competizione internazionale di kite foil, pronta ad attirare i migliori rider da tutto il mondo.