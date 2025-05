La seconda giornata del Wing Foil National Grand Slam si è aperta con condizioni da vero anticipo d’estate: sole splendente, vento stabile e un clima perfetto hanno reso ancora più emozionanti le regate odierne, mantenendo l’entusiasmo alto e rafforzando Gizzeria come uno dei punti di riferimento principali per gli sport acquatici in Italia.

«Un ottimo inizio per questa nuova manifestazione – il campionato italiano di wing foil – siamo alla seconda giornata di gare e abbiamo registrato un altissimo interesse tra i giovani, in tantissimi si sono avvicinati a questo nuovissimo sport che sicuramente vedrà una grande evoluzione, così com’è stato per il kite surf, probabilmente anche una prossima medaglia olimpica» commenta Luca Valentini, presidente del Circolo Velico Hang Loose.

L’evento prosegue con ottimi riscontri, tra performance di alto livello e un pubblico sempre più coinvolto. La competizione si è rivelata, oggi, particolarmente combattuta, con rider che hanno dato il massimo in ogni prova, dimostrando ancora una volta quanto questa disciplina possa regalare emozioni forti e sfide intense. La classifica di oggi riconferma il primo posto di Ernesto De Amicis, seguito da Michele Capitani e Gioele Incani che perde punti posizionandosi al terzo posto.

Intanto, l’Hang Loose Foil Village si anima con le esposizioni di aziende leader del settore e momenti di socializzazione, come l’aperitivo serale con musica live, che favoriscono lo scambio di idee e rafforzano lo spirito di comunità tra gli appassionati.

Organizzato dal Circolo Velico Hang Loose, in collaborazione con Ckwi (Classe Kitefoiling e Wingsport Italia) e Fiv (Federazione Italiana Vela), il programma prosegue fino a domenica 4 maggio, promettendo ancora emozioni e spettacoli.

L’appuntamento è a Gizzeria, per vivere un weekend ad alto tasso di adrenalina.

Classifica della prima giornata

Ernesto De Amicis

Michele Capitani

Gioele Incani

Il programnma

Sabato 3 maggio

Ore 10:00: Apertura Hang Loose Foil Village

Ore 10:00: Registrazione atleti ed amatori

Ore 12:00: Inizio gare – WingFoil National Grand Slam

Ore 18:00: Happy Hour

Domenica 4 maggio

Ore 10:00: Apertura Hang Loose Foil Village

Ore 10:00: Demo test & show team rider

Ore 12:00: Inizio gare – Hang Loose Wing Contest

Ore 17:00: Premiazioni

Ore 18:00: Closing Party