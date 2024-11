Cerco l’estate tutto l’anno e all’improvviso… eccola qua! Quelli del Sapienza KiteSurf, una delle più importanti realtà surfistiche del Sud Italia, l’hanno trovata. A “Rossangeles”, come piace chiamare a loro il tratto di costa di Corigliano-Rossano. «Non un tratto qualsiasi – ci dice Giuseppe Sabatino alias Jeck – ma quello di Torrepinta che guarda a Nord-Est. Qui l’estate è tutto l’anno!». A Capodanno, infatti, non poteva mancare la surfata in kite sui cavalloni altissimi che sta regalando lo Jonio grazie al forte di vento di Tramontana. «Dire estate tutto l’anno non è un eufemismo – spiega Jeck – perché questa costa è baciata dall’irradiazione termica e se anche le temperature si stabilizzano, come in questi giorni, sullo 0 nella colonnina di mercurio, basta un solo raggio di sole per farle innalzare fino a 10-12 gradi». E si esce in mare. Come il primo dell’anno, con tanto di cappellino di Babbo Natale sulla testa e la muta indosso, per un divertimento assicurato…