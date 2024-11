La sfida tra Crotone e Foggia mette in palio un posto in semifinale play off e soprattutto la prosecuzione del cammino che può portare alla Sere B. Lo sa bene il popolo pitagorico che questa sera ha affollato lo Scida per spingere i ragazzi di Zauli al passaggio del turno.

Un bel 100 e lode va alla coreografia imbastita dalla curva sud, essenziale quanto pirotecnica, solare ed emotiva come la pazienza e l’abnegazione avuta in questa stagione. Una stagione vissuta in Serie C, dopo due retrocessioni consecutive.

Un inferno che i tifosi crotonesi hanno affrontato con coraggio e passione per il calcio quanto con amore per i colori che rappresentano la città di Pitagora. La Curva Sud Manzulli di oggi si è riguadagnata la serie A con i colori rossoblù che inneggiano, uguali ed immortali sin dal 1923