Una vittoria con il minimo sforzo. Potrebbe anche bastare questo per riassumere in poche parole la finale play off del girone A di Promozione che ha visto affrontarsi la DB Rossoblù Città di Luzzi e l'Altomonte.

La sfida che si è giocata sul terreno dello stadio "San Francesco" di Luzzi, davanti al pubblico delle grandi occasioni, è stata decisa dal gol siglato dall'attaccante Marcello Percia Montani. Un successo, quello della DB Rossoblù, che consentirebbe alla squadra allenata da Andrea Spinelli di accedere alla finale regionale contro il Capo Vaticano, che ha vinto lo spareggio del girone B eliminando la Virtus Rosarno.

Tra cosentini è vibonesi ci sarà in palio il pass per l'Eccellenza per la prossima stagione, che potrebbe però essere messo in forte discussione dall'attuale mancanza di posti nel massimo campionato regionale 2024-25, dopo la retrocessione di tre formazioni calabresi dall'ultimo campionato di Serie D. Una partita, quella tra DB Rossoblù e Capo Vaticano, che addirittura potrebbe non giocarsi per via, appunto, della mancanza di posti nella prossima Eccellenza. In merito si attende la decisione della LND Calabria.

A decidere il match tra DB Rossoblù e Altomonte, come scritto, la rete messa a segno dal lametino Percia Montani all'ottavo minuto. Braco l'attaccante a sfruttare un traversone e battere di testa l'esperto portiere dell'Altomonte Nunzio Franza. Dopo il vantaggio luzzese, la ovvia reazione degli ospiti, obbligati a vincere per via del peggior posizionamento in griglia play off rispetto alla squadra di Luzzi. Il pressing della formazione di Mario Pascuzzo non si è però tradotto in gol, anche grazie alla bravura del portiere di casa Pasqua (classe 2005), bravo a neutralizzare le occasioni create dagli ospiti. Su tutte il calcio di punizione di Gigi Le Piane e il colpo di testa di Melono. Per la squadra di Luzzi, dunque, una bella soddisfazione arrivata al termine di una stagione che ha visto la DB Rossoblù concludere il campionato al secondo posto in classifica dietro la Rossanese.