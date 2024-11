La Pirossigeno Cosenza si presenta finalmente alla città. È infatti andato in scena nella suggestiva location di Villa Rendano il primo saluto a Cosenza e ai cosentini da parte dei Lupi del futsal. Un evento che ha dato la possibilità di conoscere il roster che difenderà i colori rossoblù nel prossimo campionato di Serie A Calcio a 5, che inizia il 18 ottobre in trasferta a Napoli.

Ma non solo: è stata anche l’occasione per iniziare a scoprire il nuovo progetto Pirossigeno Changing Future, di cui ci ha parlato il vicepresidente Gaetano Piro: «Il nostro progetto è quello di creare una rete di imprese. A breve verrà presentato e valorizzato da un ambassador che lo rappresenterà al meglio. Vogliamo avvicinare qui gli imprenditori che credono che lo sport sia un veicolo per promuovere le realtà calabresi».

Una realtà in espansione non solo sportiva quindi, anche se – dopo una promozione e una salvezza ottenuta senza passare dai playout – la voglia di alzare l’asticella cresce sempre di più. «Quest’anno, oltre a salvarci in modo più agevole, ci siamo prefissati un obiettivo: provare a scalzare qualcuno e prenderci il posto per giocarci il playoff scudetto», queste le speranze del dirigente in vista della nuova stagione.

Preferisce mantenere un profilo più basso e conservare un minimo di scaramanzia mister Leo Tuoto: «Anche quest’anno bisogna innanzitutto salvarsi, poi vediamo. Ciò che è certo è che siamo sicuri di poter fare un campionato all’altezza della Pirossigeno, che è una società di Serie A e lo dicevo già anni fa».

I Lupi del futsal saranno capitanati ancora una volta da Paride Marchio, veterano del panorama calcistico alla sesta stagione con la maglia della Pirossigeno: «Beh mi stai facendo riflettere [ride, ndr]. Sei anni sono tanti ma devo dire che ogni volta c’è un’energia sempre più frizzante. Le sensazioni sono veramente positive, vedo ragazzi motivati e con la voglia di arrivare in alto. La salvezza è il primo obiettivo ma abbiamo migliorato il roster e siamo carichi per fare sempre meglio».

Tanti, infine, i volti nuovi: da Guga a Restaino, passando per il pivot Cabeça, il giovane Paciola e il nuovo portiere Lo Conte. Giocatori arrivati per alzare il livello e rendere ancor più incandescente l’atmosfera del PalaCosentia.