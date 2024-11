Sbaglia un rigore ma va comunque in vantaggio, poi viene raggiunta e superata. Alla fine, riesce ad agguantare un pareggio al fotofinish che sembrava insperato. La Vibonese torna con un punto dalla trasferta di Pagani. Un punto che fa classifica ma che non può non lasciare l’amaro in bocca, specie perché in Campania gli uomini di Modica ci sono arrivati dopo avere schiantato con cinque reti appena tre giorni fa il glorioso Catania.

Il match racconta di una Vibonese che inizia col piglio giusto, riuscendo a guadagnare anche un penalty che però Tito spreca. Passano pochi minuti, al 22’ Emmausso insacca al termine di una grande azione personale. La Paganese cerca il pari con qualche ripartenza ma Greco e compagni tengono botta. Il muro rossoblu dura un tempo.

Nella ripresa i padroni di casa spingono e dopo 4 minuti trovano la rete del pareggio grazie a Panariello. La tenuta dei vibonesi inizia a cedere malgrado un Greco in forma, e le resistenze si piegano definitivamente al 63’, quando Schiavino trova il gol del momentaneo vantaggio. Momentaneo perché Altobello sfiora la rete e fa presagire quello che si concretizzerà di lì a poco. L’ultimo quarto d’ora è di marca rossoblu. Ma la Vibonese, il punto, lo strappa ancora su rigore, per atterramento di Ciotti. Dal dischetto si presenta Allegretti che non fallisce. Lo stesso bomber, però, ha ben poco da festeggiare: un’ingenuità lo porta a dare un buffetto ad un avversario. Il signor Giordano di Novara è intransigente: rosso diretto.

Il match si chiude con un punto che non è affatto da buttare, anche se l’ultima prestazione al “Luigi Razza” aveva fatto azzardare ai tifosi qualche “sogno” più ardito. Per le statistiche: si conferma la X in casa Paganese per la Vibonese: terza partita e terzo pareggio in Serie C.