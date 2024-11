Partita molto importante per entrambe tanto che le formazioni schierate riservano pochissime sorprese rispetto alla vigilia: Zauli, certamente con più assenze, conferma il suo “nuovo” 3 5 2 con l’ulteriore esclusione di Giron che parte dalla panchina per la quinta gara consecutiva e Di Donato che preferisce De Santis e Crecco nei ballottaggi con Marino e Del Sole. Anche a Latina un minuto di silenzio per le vittime degli eventi alluvionali della Toscana.

Primo Tempo

In apertura sembra muoversi più a proprio agio il Crotone che subisce solo un tiro da fuori mentre al 5’ Tumminello innesca D’Ursi che arriva sul fondo e mette in mezzo per Gomez che in spaccata non ci arriva per un soffio. Prosegue l’imprecisione degli appoggi dei padroni di casa sulla mediana che subiscono ancora le iniziative degli squali che, pur non riuscendo ad essere pericolosi, fino ai venti di gioco stazionano sulla trequarti del Latina con una certa continuità. Tra 21’ e 22’ prima D’Ursi costringe Cardinali in angolo sul quale Bove si ritrova sul piede la palla del vantaggio ma da pochi metri manda alto. Poi è più il Crotone a cercare di raccogliersi per non sprecare energie che il Latina a risalire: ne esce una parte centrale della gara a tratti noiosa e certamente senza occasioni se non quella di Riccardi che viene disinnescato da Dini in angolo. Così il Crotone comprende che l’arma di difesa più efficace che ha a disposizione è quella di attaccare con D’Ursi e Tribuzzi che si confermano tra i più attivi e Tumminello che al 35’ calcia alto da discreta posizione. Poi è due volte pericoloso Felippe che solo per poco non riesce a sbloccare un primo tempo che si chiude a reti inviolate più per merito della fase difensiva del Latina comunque sempre attenta.

Secondo Tempo

Ad inizio secondo tempo la pioggia è insistente sul Francioni ed il confronto si caratterizza per folate a lanci lunghi. Fino all’ora di gioco il match è più equilibrato rispetto alla prima frazione, anche se il Crotone innesca con più continuità Tumminello e compagni con Gomez e Tribuzzi che non capitalizzano una ottima chance in ripartenza. Così è Di Donato agitatissimo ed ammonito che cambia per primo, con Ercolano e Del Sole che sostituiscono Fella e Cittadino ma è di nuovo Crotone: prima Gomez e poi due volte consecutive D’Ursi, aumentano i lavori per Cardinali. E cambia anche Zauli: Cantisani per Gomez e Giron per Crialese ma la gara sembra ora più ad appannaggio delle folate del Latina che però non riesce ad impaurire Dini anche se all’84’ Crecco raccoglie un cross dalla destra, stoppa e calcia col sinistro in area mandando alto. Non succede però più nulla nemmeno nei 4 minuti di recupero anche se il Crotone avrebbe certamente meritato ai punti, portandosi a casa però il non dettaglio della porta inviolata di Dini.





Il tabellino

Latina-Crotone 0-0

LATINA (3-5-2): Cardinali; Cortinovis, Rocchi, De Santis; Crecco, Di Livio, Cittadino (dal 63’ Ercolano), Riccardi, Paganini; Fella (dal 63’ Del Sole), Mastroianni (dal 75’ Jallow).

Allenatore: Daniele Di Donato

CROTONE (3-4-1-2): Dini; Bove, Loiacono, Leo; Crialese (dall’80’ Giron), Felippe, Petriccione, Tribuzzi; D’Ursi; Tumminello, Gomez (dall’80’ Cantisani).

Allenatore: Lamberto Zauli

ARBITRO: Marco Emmanuele

AMMONIZIONI: Fella (LT) al 52’; Cortinovis (LT) al 56’; Di Donato (all. LT) al 57’; Ercolano (LT) all’80’; Petriccione (KR) al 90