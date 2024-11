Sabato prossimo i ragazzi di Mister Arcuri saranno impegnati a Roma contro l’ultima, dopo la bella vittoria contro Salerno che ha consolidato il primato in classifica. Ma c’è anche l’impegno nel bel progetto Our Land che promuove le eccellenze della provincia

Tutto pronto per la prossima sfida a Roma contro la Polisportiva Delta Nuoto che è ultima in classifica con soli due punti, la Rari Nantes Auditore si gode la classifica che dice nel girone sud primo posto, grazie alla vittoria per 11 a 7 contro BricoBros che, così come si presentava, si è rivelata complessa e bisognosa di pazienza anche tattica, al di là del risultato finale che non può nascondere le prime due frazioni che Crotone ha disputato in rincorsa dei salernitani

Inutile, anzi potenzialmente dannoso, sarebbe sottovalutare lo scontro a Roma di sabato prossimo, e guardare troppo allo scontro diretto contro la Canottieri Napoli appaiata in testa alla classifica, che sarà certamente big match assoluto. Di sicuro c’è attesa per il prossimo il prossimo 10 febbraio, quando si recupererà la sfida già comunque disputata e pareggiata nelle acque della piscina olimpionica di Crotone a novembre scorso (ma poi non omologata), che ha lasciato strali, anche inediti, per l’intero movimento pallanuotistico. Infatti l’espulsione definitiva di Massimo Giacoppo al minuto 6.16 del secondo tempo, in quella partita poi finita 7 a 7, ha determinato ben due sentenze del giudice sportivo, una più controversa dell’altra.

Il primo provvedimento stabiliva infatti una nuova data per la ripetizione parziale dell’incontro (poi individuata comunque nel prossimo 10 febbraio), che sarebbe dovuto riprendere dal momento in cui la squadra di casa conduceva con il punteggio di 4-0; momento in cui contestati ed evidenziati effettivamente errori nella trattazione e trascrizione di falli gravi, hanno poi effettivamente ed irrimediabilmente compromesso l’esito dell’incontro. Un provvedimento unico, mai adottato che, di fronte al contro reclamo dei napoletani, è stato poi modificato nella direzione della ripetizione della gara per intero e dallo zero a zero. Ci sarà tra pochissimi giorni la sentenza definitiva rispetto alle controdeduzioni presentate dall’Auditore, per comprendere, appunto, con quali presupposti si ripeterà la gara che comunque sarà bella ed appassionante da seguire.

Dunque concentrazione assoluta sull’undicesimo turno che si disputerà sabato prossimo e che vede, oltre alla sfida tra Delta e Rari Nantes Crotone, la Canottieri Napoli a Latina in un match certamente più complicato, sulla carta, oltre ad un BricoBros contro Olympic Roma estremamente interessante per guadagnarsi quel terzo e quarto posto utili per la disputa dei play off che assieme alle 4 del girone nord si giocheranno i sogni di gloria della A1.

Intanto con il bel progetto Our Land, la Rari Nantes sta facendo conoscere a tutti gli appassionati che seguono da fuori regione i propri beniamini, ma anche alle società che di volta in volta si ospitano, le straordinarie bellezze del nostro territorio. E’ iniziato infatti un viaggio durante il quale la società accompagna i ragazzi ed i veterani che provengono da fuori, a conoscere direttamente le tante eccellenze turistiche, storiche ed archeologiche dell’antica Kroton e dei comuni del comprensorio.

Il primo appuntamento ha voluto significatamente iniziare da una delle località simbolo del Crotonese, ovvero Le Castella, nel comune di Isola Capo Rizzuto. A fare da cornice all’intervista curata dall’ufficio stampa della società a Luca Orlando, è stato il turno del famoso Castello Aragonese, situato nel cuore dell’Area Marina Protetta “Capo Rizzuto”. La fortezza che fu rifugio di Annibale e che poggia su fondamenta Magno-Greche. Il prossimo appuntamento sappiamo che si svolgerà a Capo Colonna, vedremo con quale fra gli altri ultra decorati campioni della pallanuoto italiana che oggi vivono e giocano per Crotone.