Quando si diceva che il girone di ritorno sarebbe stato ancora più duro ed equilibrato, non era un modo per tenere l’attenzione alta. Grande spettacolo nella vera e propria battaglia di questo pomeriggio alla piscina olimpionica di Crotone che ha ospitato il match tra Rari Nantes Auditore e Olympic Roma, valevole per la dodicesima giornata del girone sud di serie A2.

Mister Checco Arcuri avrà tantissimo da analizzare rivedendo l’8 a 9 finale che penalizza i padroni di casa, senza però pregiudicare la prima posizione che, da oggi, si ricondivide con la Canottieri Napoli dopo la concomitante vittoria dei partenopi a Palermo. Tanto da analizzare anche rispetto alla guida tecnica che ci si trovava di fronte: quel mito che risponde al nome di Mario Fiorillo che in acqua ha vito tutto compreso l’oro olimpico nel 1992 a Barcellona.

Ed avevano giustamente avvertito Edoardo Caliogna ed Alessio Privitera nel pre partita che la gara si sarebbe giocata colpo su colpo e, soprattutto, sui ritmi che Mister Fiorillo è riuscito ad imporre soprattutto nel secondo e nel terzo tempo, parziali che hanno visto i laziali imporsi entrambi per 2 a 1. A poco è servito il primo tempo che ha visto i padroni di casa avanti 4 a 3 solo dal punto di vista del risultato finale. La verità è che il match, così come all’andata dove ad espugnare il Foro Italico furono i calabresi, è stato sempre in bilico, con i pitagorici di mister Arcuri hanno da recriminare in termini semplicemente tecnici, nei momenti che poi si sono rivelati topici.

Il tabellino

R.N. L. AUDITORE- OLYMPIC ROMA 8-9

Parziali: (primo temo 4 – 3; secondo tempo 1 – 2; terzo tempo 1 – 2; quarto tempo 2 – 2)

RN AUDITORE CROTONE: 1 D. RUGGIERO, 2 M. CHIODO, 3 M. ABELA (1 goal), 4 D. ZOVKO (2 goal), 5 G. CANDIGLIOTA, 6 M. TKAC, 7 M. GIACOPPO, 8 R. SPADAFORA (1 goal), 9 F. LAPENNA (2 goal), 10 A. PRIVITERA (1 goal), 11 L. ORLANDO (1 goal), 12 E. CALIOGNA, 13 P. PALERMO, 14 GERACE F. All. F. ARCURI

OLYMPIC ROMA: 1 A. GIANNOTTI, 2 S. BALLARINI (1 goal), 3 G. CAPEZZONE, DE JOANNON, 4 M. GRAZIOSI (1 goal), 5 T. LO RE, 6 J. DI SANTO, 7 G. CIANCHETTI (2 goal), 8 B. KADAR (3 goal), 9 V. DI BELLA, 10 L. FIORILLO, 11 F. CARROZZA (1 goal), 12 F. PATTI, 13 T. PELUSO, 14 T. FABRUCCI (1 goal) All. M. FIORILLO