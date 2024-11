Nuovamente ai rigori come all’andata i ragazzi di Mister Arcuri vincono in Liguria e si preparano ora a lottare per l’ultimo decisivo incontro che potrebbe segnare l’approdo nella massima serie

I playoff regalano sempre emozioni incredibili. Ma replicare l’epica gara di andata della semifinale playoff del campionato di A2 di pallanuoto (tra l’altro sotto una pioggia battente) sarebbe stato difficile da pronosticare per chiunque. Ieri pomeriggio si giocava il ritorno tra Crotone e Chiavari per accedere alla finale che decreterà chi potrà salire in serie A1. Eppure i ragazzi di mister Arcuri sono riusciti nella doppia impresa, andando ai rigori anche nel ritorno in Liguria dopo che nel primo match avevano recuperato due volte il triplo svantaggio spuntandola 18 a 17, alla fine, ad oltranza .

La Rari Nantes Crotone di mister Checco Arcuri questa volta con molto più equilibrio affronta i quattro tempi regolamentari chiudendo in parità con il punteggio di 13-13. Una partita caratterizzata da una continua altalena di reti con i ragazzi di Chiavari che avevano tentato una fuga iniziale, portandosi sul 3-1, ma Giacoppo e compagni sono riusciti a recuperare. E dovendo affidare il destino di una eventuale bella a Crotone, nuovamente ai rigori, replicando quanto successo in gara 1 nella città pitagorica. Tuttavia, per vincere gara 2, sono stati necessari ben 13 tiri, con 11 reti realizzate, rispetto alle 12 dei liguri. E la lunga e quasi interminabile sequenza di rigori ha visto arrivare l’ulteriore traguardo storico nonostante un errore iniziale di Giacoppo, pareggiato dalla parata di Ruggiero su tiro di Semeraro.

Nella seconda sequenza di rigori, Raineri si è fatto parare il tiro da Palermo mentre Orlando ha fallito il primo match point dai 5 metri.

Nella terza serie di rigori, ad oltranza, è stato ancora una volta decisivo Palermo, parando il tiro di Scappini, mentre lo slovacco Maros Tkac è stato spietato, fissando il punteggio finale di 14-13 e regalando alla Rari Nantes la prima storica finale per accedere in Serie A1.

Sarà nuovamente necessario il supporto della curva crotonese, così che la Rari Nantes Crotone possa, in questo prossimo ultimo epilogo, lottare per provare a segnare l’inizio di una nuova era per il club.

Il tabellino

Parziali: 4-2; 2-4; 4-4; 3-3

Sequenza dei rigori: Lanzoni (C) gol, Privitera (A) gol, Chiavaccini (C) gol, Giacoppo (A) sbagliato, F. Schiaffino (C) gol, Tkac (A) gol, Raineri (C) gol, Orlando (A) gol, Pellerano (C) sbagliato, Caliogna (A) gol, Lanzoni (C) gol, Privitera (A) gol, Chiavaccini (C) gol, Giacoppo (A) gol, F. Schiaffino (C) gol, Tkac (A) gol, Raineri (C) sbagliato, Orlando (A) sbagliato, Pellerano (C) gol, Caliogna (A) gol, Lanzoni (C) gol, Privitera (A) gol, Chiavaccini (C) gol, Giacoppo (A) gol, F. Schiaffino (C) sbagliato, Tkac (A) gol.

CHIAVARI: Noli, Ghio, Giordano, Demarchi (1 goal), Perongini (1 goal), Lanzoni (4 goal), Chiavaccini (4 goal), Rainieri (1 goal), Pellerano (2 goal), Gitto, Schiaffino, Pasqualetti, Schiaffino.

Allenatore: Luccicanti.

AUDITORE: Ruggiero, Chiodo (1 goal), Abela, Zovko, Candigliota, Tkac (1 goal), Giacoppo (3 goal), Spadafora (1 goal), Lapenna (1 goal), Privitera (3 goal), Orlando (1 goal), Caliogna (2 goal), Palermo.

Allenatore: Arcuri.