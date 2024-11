Il Crotone si troverà ad affrontare il Foggia nei quarti di finale dei play off. È questo il responso del sorteggio che si è svolto poco fa. Il Foggia, ieri sera, è stato in grado di ribaltare il risultato di 4-1 subito a Cerignola con una vittoria per 3-0, che ha permesso alla squadra allenata dall'esperto Delio Rossi di continuare nella competizione.

Il sorteggio non è stato sicuramente clemente per i rossoblù, anche se a questo punto della competizione ogni avversario presenta sfide di alto livello. Nel doppio confronto in campionato la bilancia pende dal lato dei pugliesi, vittoriosi per 1-0 nella gara d'andata, mentre al ritorno il Crotone riuscì ad acciuffare l'1-1 allo Scida.

La partita d'andata degli spareggi si disputerà sabato 27 maggio allo stadio Zaccheria, mentre il ritorno è fissato per mercoledì 31 maggio allo stadio Ezio Scida. I rossoblù di mister Lamberto Zauli, avranno il vantaggio di poter passare il turno con due risultati su tre, grazie al miglior piazzamento ottenuto al termine della stagione regolare.

Questi gli accoppiamenti

Pescara-Entella

Lecco-Pordenone

Foggia-Crotone

Vicenza-Cesena