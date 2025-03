Prosegue in questo fine settimana il terzo livello del calcio regionale, sfide interessanti terranno vive le attenzioni degli appassionati. Nei 28 match in programma spicca senza dubbio la sfida in programma al Granillo di Reggio Calabria

La posta in palio diventa sempre più alta, proprio perché ogni errore rischia di costare doppio. Nei quattro gironi i giochi sono ancora molto aperti, tante le situazioni da analizzare nel corso delle prossime ore, partendo dai match in programma proprio oggi pomeriggio.

Girone A

Per una volta gli anticipi non coinvolgono le squadre in lotta per i playoff, quanto gli scontri diretti per la salvezza come nel caso di Luzzese-Trebisacce, Fuscaldo-San Marco e Geppino Netti-San Marco. Non è roba da poco, invece, quanto sarà previsto per domani, partendo dall’impegno della capolista Kratos impegnata a Roggiano, dove sarà premiato De Giacomo per i cento gol realizzati col club.

Attenzione che si raddoppia per il secondo posto, in lotta Acri e Bisignano che si stanno già caricando per il futuro, la Themesen ospiterà il San Lucido, gara di mare tra Mirto-Diamante.

Girone B

Un sabato a tinte prettamente cosentine. Due saranno i derby incrociati tra le squadre del capoluogo, decisivi per i rispettivi cammini. Marca-Real Cosenza sarà lo scontro diretto per la vetta, gli ospiti avranno pomeriggio l’ultima chance per riaprire il campionato, situazione diversa ma non meno affascinante per Cus-Brutium. Nel gruppo dove riposano due club a giornata, la Silana farà visita allo Scandale (che ha vinto tre giorni fa il recupero proprio contro il Real Cosenza), il Rocca di Neto andrà a San Fili e saranno queste trasferte importanti per la zona playoff. Cirò Marina-Cutro e Decollatura-San Mauro daranno indicazioni tra centro classifica e lotta salvezza.

Girone C

La situazione è un po’ ingarbugliata nei primi posti tra squadre che hanno riposato e altre come che dovranno recuperare scampoli di gare. Oggi si ripartirà con due anticipi: Pizzo-Rosarnese e Promosport-Prasar misureranno le ambizioni delle compagini in casa. La capolista Taverna domani sarà di scena a Mileto, big match per valori e potenziale offensivo sarà quello previsto tra Bivongi e Soverato, i padroni di casa potranno in caso di vittoria rimescolare ancora di più la zona playoff. Altri tre match per chiudere la giornata numero 24: Laureana-Piscopio, Sersalese-Sant’Onofrio e Real Fabriziese-Palermiti.

Girone D

Catona-Polistena avrà tutti i galloni per essere l’indiscusso match clou del gruppo meridionale. Tre i punti di distanza, uno stadio da Serie A come visuale di gioco e i padroni di casa che, in caso di aggancio, sarebbero primi considerando gli scontri diretti. Gli ospiti però sanno di poter avere il potenziale per tirar fuori la zampata decisiva e tagliare fuori Reginaldo e compagni. Dalle 15 in poi divertimento e agonismo assicurato, ci sarà minor pubblico ma uguale battaglia sportiva in: Ardore-San Gaetano, Bagnarese-Campese, Lazzaro-Gallina, Gebbione-Rizziconi. Domani pomeriggio il Taurianova, dopo aver visto gli esiti del Granillo, andrà in scena sul terreno del Città di Siderno per capire su chi fare materialmente la corsa in campionato nelle restanti sei giornate della prima fase. Gallinese-Siderno 1911 e Bovese-Roccella andranno a completare il cartello.