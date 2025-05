La trentesima e ultima giornata della fase regolare in Prima Categoria concentra ancora le attenzioni sia in testa che in coda. Tanti verdetti sono stati già stabiliti, altri ancora emergeranno oggi partendo dalle 15.30 con 28 partite in contemporanea spalmate su quattro gruppi. Attenzione inoltre a possibili colpi di scena, non sempre i pronostici negli ultimi turni trovano affidamento.

Girone A

In questo gruppo del nord Calabria ben poco da aggiungere, restano da definire solo pochi spunti nei playoff ma soprattutto bisognerà capire quanto accadrà in coda. Kratos promosso, Bisignano secondo, in basso San Marco retrocesso e in mezzo tante sfumature. Da capire chi arriverà terzo, l’Acri ha un’ottima chance di superare il Themesen se batterà la Luzzese, rischio concreto per una nuova retrocessione diretta. Il Real Trebisacce potrebbe battere Spezzano e condannarlo, Geppino Netti potrebbe andare terzultimo solo battendo il Corigliano. Queste le gare in programma: San Lucido-San Marco, Luzzese-Acri, Real Trebisacce-Spezzano, Geppino Netti-Corigliano, Mirto-Bisignano, Fuscaldo-Roggiano, Diamante-Kratos.

Girone B

Marca promosso, Scandale secondo, ritirato il San Mango, riposano in questo ultimo turno – e hanno così chiuso la stagione in anticipo – Brutium e Cus Cosenza. Passerella finale per i cosentini che hanno vinto il campionato mentre le posizioni playoff saranno da definire almeno nella loro specificità, così come in zona playout una tra Cutro, Stelle Azzurre e San Fili potrebbe salvarsi direttamente. Incroci vari metteranno in campo compagini alla ricerca di un piazzamento in alto e quante lottano con l’acqua alla gola. In programma oggi alle 15.30: Decollatura-Silana, Cirò Marina-Scandale, Cutro-Real Cosenza, Marca-San Fili, San Mauro-Rocca di Neto e Stelle Azzurre-Garibaldina.

Girone C

Il gruppo più incerto per il primato, in una stagione dai mille risvolti. Tante le squadre che si sono avvicendate in testa, ma alla fine conta occupare la prima posizione nel rush finale: lo sa bene il Pizzo che, in casa contro il Real Montepaone, vorrà conquistare i tre punti e la Promozione. Rimpianti per il Soverato ora secondo e distanziato di due punti, nell’ultimo match della fase regolare giocherà contro il retrocesso Sersalese. Molto ingarbugliata la situazione in zona playout, Sant’Onofrio-Laureana è uno scontro diretto in basso così come Rosarnese-Palermiti sarà un match caldo, i padroni di casa potrebbero salvarsi e condannare a un’altra retrocessione diretta gli ospiti. Oggi confronti per: Pizzo-Real Montepaone, Sersalese-Soverato, Rosarnese-Palermiti, Sant’Onofrio-Laureana, Prasar-Taverna, Bivongi-Mileto, Promosport-Piscopio.

Girone D

Record in alto e in basso. Polistena promosso e San Gaetano retrocesso raggiungendo il record di punti positivo e negativo all’interno dei quattro gironi. I rossoverdi festeggeranno la promozione raggiunta nella settimana scorsa proprio contro l’ultima della classe e cercheranno di diventare anche il miglior attacco tra le sessanta partecipanti della Prima. Taurianova e Catona già ai playoff da più di un mese e si affronteranno nella finalissima, saltando un turno, direttamente tra quindici giorni mentre oggi andranno con un comprensibile turnover in scena. In basso un gruppetto di squadrette vorranno evitare almeno altre due posizioni nei playout. In campo quindi: Polistena-San Gaetano, Ardore-Bagnarese, Catona-Città di Siderno, Gallinese-Taurianova,Gebbione-Lazzaro, Bovese-Gallina, Roccella-Rizziconi, Siderno-Campese.