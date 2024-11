Con quattro partite disputate sabato 10 e altre quattro giocate domenica 11 si è concluso il ventunesimo turno del campionato calabrese di Promozione - girone B. Tra le conferme ribadite anche in quest’ultima giornata c’è la corsa a due in vetta, colpo su colpo, che vede protagoniste Capo Vaticano e Ardore, rispettivamente prima e seconda della classe.

Entrambe hanno archiviato la pratica tre punti con facilità, il Capo Vaticano vincendo 4-0 sul campo del Caraffa grazie alla doppietta di bomber Surace e alle reti di Pasini e Mercatante. Passivo importante anche quello inflitto dall’Ardore, in casa, al Melicucco: un 5-0 a firma di Zampaglione, Marino, Politanò, Iozzi e con l’autorete di Marchesano.

Se le prime due viaggiano spedite macinando successi, le inseguitrici faticano a mantenere la stessa andatura. L’Altetico Maida, ancora tramortito dal match perso di misura in casa della Deliese nello scorso turno, non va oltre il pareggio contro l’ultima in classifica, lo Sporting Catanzaro Lido. Ma proprio la Deliese non fa meglio sul campo della Virtus Rosarno, quest'ultima si impone per 2-0 e allontana la zona playout. Prosegue il momento difficile per la Saint Michel, che perdendo in casa del GallicoCatona registra la sua terza sconfitta consecutiva, perdendo abbondantemente anche il contatto dalle prime due in classifica.

Pareggia ancora il San Nicola da Crissa che non riesce ad andare oltre il 2-2 in casa del Melito. La Pro Pellaro invece batte e aggancia in classifica il Bianco, mentre il Roccella (penultimo in classifica) e il Bivongi Pazzano (terzultimo) si fermano sul pari a reti inviolate.

I risultati

Caraffa - Capo Vaticano 0-4

GallicoCatona - Saint Michel 2-0

Melito - San Nicola da Crissa 2-2

Virtus Rosarno - Deliese 2-0

Ardore - Melicucco 5-0

Maida - Sporting Cz Lido 2-2

Pro Pellaro - Bianco 1-0

Roccella - Bivongi Pazzano 0-0

La classifica

Capo Vaticano 50

Ardore 49

Atletico Maida 38

Saint Michel 36

Deliese 34

GallicoCatona 33

San Nicola da Crissa 30

Pro Pellaro 27

Virtus Rosarno 27

Bianco 27

Caraffa 24

Melito 24

Melicucco 22

Bivongi Pazzano 18

Roccella 14

Sporting Cz Lido 13