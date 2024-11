Vince ancora lui. Aveva già trionfato in occasione della prima di campionato e adesso si ripete alla undicesima giornata. L’inossidabile Antonio Romeo continua a regalarsi delle belle emozioni ed è il trascinatore della matricola San Nicola da Crissa, fra le big del campionato. Alle soglie delle 37 primavere, guida la squadra, mette peso ed esperienza in difesa e non disdegna qualche sortita offensiva. Antonio Romeo è così il leader della Top Ten di Zona D, il format che LaC Tv dedica al calcio dilettantistico calabrese, per quanto riguarda la giornata numero 11 di campionato. La formazione di Addesi, corsara a Caraffa, conferma la propria solidità e rimane nel gruppone che insegue la capolista Ardore, mentre Romeo mantiene un rendimento elevato che non sfugge all’occhio vigile della Top Ten. E poi viene premiato anche per la carica che dà ai compagni, per la serenità che riesce a trasmettere anche nei momenti più complicati e quindi perché rappresenta un valido esempio per tutti.

C’è pure Alessandro Filardo fra coloro che compaiono spesso nella graduatoria dei migliori. Il centrocampista goleador del Capo Vaticano continua a fare la differenza, oltre a segnare reti pesanti per un’altra formazione in grado di respirare aria di alta classifica. Il secondo posto di giornata lo farà sicuramente avanzare nella graduatoria generale della Top Ten, che verrà resa nota nel corso della trasmissione Zona D in programma ogni venerdì alle 22:30 su Lac Tv canale 11 del DDT (411 tivùsat e 820 di Sky). A completare il podio troviamo Gaudio della Saint Michel, il cui rendimento si mantiene su livelli apprezzabile, risultando determinante nel recente successo sulla Deliese.

Ai piedi del podio, ma nuovamente a punti e quindi presente nella Top Ten, ecco il duttile, classe 2003, Antonio La Torre, anche lui del Capo Vaticano, anch’egli in bella evidenza nella vittoria sul Melicucco, con giocate strappa applausi e un gol. Ma ciò che più conta, ai fini della classifica, è il rendimento: quello di Antonio La Torre è elevato da anni e non certo da ieri. A seguire troviamo Bassi De Masi dello Sporting Cz Lido, Taverniti del Melito, A. Michienzi dell’Atletico Maida, Nicolovici del San Nicola da Crissa, Iozzi dell’Atletico Maida e Saadaoui del Bivongi Pazzano.