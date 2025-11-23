Dopo la vittoria di settimana scorsa, che aveva creato entusiasmo, lo Sporting Polistena torna sulla terra dopo la sconfitta rimediata nell'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di Promozione B. La compagine di mister Nello Gambi cade infatti in casa del Melito per 1-0 e confermando l'ultimo periodo un po' opaco (un solo successo nelle ultime cinque uscite).

Le parole di Gambi

Nel post partita si è espresso proprio il tecnico Gambi: «Il Melito ha meritato la vittoria, anche se nel primo tempo ci sono state occasioni sia per noi che per loro. Nella ripresa, però, hanno legittimato il successo mentre noi dobbiamo farci un bagno di umiltà e da lunedì ritornare a lavoro pensando alla prossima sfida. Quanto ai ragazzi, non posso rimproverarli di nulla perché hanno cercato fino all'ultimo di raddrizzarla, ma posso garantire che il Melito darà fastidio a tutti perché ha quella fame di uscire dalla zona rossa di classifica. Noi dobbiamo stare con i piedi per terra, senza farci ingannare dal precedente successo contro la Bovalinese. Dobbiamo migliorare soprattutto a livello mentale».