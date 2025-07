Il Bisignano viaggia con la giusta consapevolezza, senza fare il passo più lungo della gamba e cercando di arrivare alla ripresa dell’attività agonistica con una rosa completa.

C’è fiducia in vista del primo torneo di Promozione, un premio dopo tanti anni di calcio dilettantistico impostato sul fair play (come dimostrano le tante vittorie in Coppa disciplina) e sulla voglia di offrire sempre un buon spettacolo sportivo.

In panchina è arrivato l’ex Morrone Paolo Infusino, con lui ci saranno due elementi di grande affidabilità come Isidoro Marchese come preparatore dei portieri e Gianmarco Manna come preparatore atletico. Questo trio tecnico avrà il compito di animare e dare un gioco importante al futuro Bisignano, che nella scorsa stagione era stato allenato da Francesco De Rose, coadiuvato da Antonio Cipolla (ora entrambi al Cus Cosenza).

Il mercato sinora ha registrato qualche conferma, come quella del playmaker Danilo Casciaro, dell’esterno Simone Bezzon, dell’ala Alessandro De Biase, del jolly Luca Abate e del laterale Alessandro Binetti.

In entrata è arrivata, nelle scorse ore, la conferma sul primo colpo per il pacchetto difensivo. La squadra del patron Greco alza il muro in difesa col centrale Andrea Guglielmelli, che in passato ha vestito le maglie Sambiase, Acri, DB Rossoblù e ha vinto il campionato di Prima categoria-girone B la scorsa primavera col Marca.

Non mancheranno altri colpi per rinforzare l’undici titolare, nel frattempo c’è da registrare qualche cessione. Una su tutti quella dell’argentino Vico Santiago, che di colpo ha “guadagnato” due categorie rispetto allo scorso maggio, giocando così nel Trebisacce d’Eccellenza.

Il funambolico classe 2004 si misurerà con il primo livello regionale, altri suoi ex compagni hanno scelto altre mete calcistiche. Luigi Merli giocherà con l’Audace San Marco, Luca D’Angelo con la Silana, ha salutato il gruppo anche l’ex capitano Gianmarco Caligiuri dopo cinque stagioni.