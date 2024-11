Come vi avevamo anticipato ieri, la Reggina riabbraccia Mimmo Toscano. Toccherà all'allenatore della promozione in Serie B sostituire Alfredo Aglietti. Toscano era stato esonerato esattamente 364 giorni fa, la sera del 15 dicembre 2020. Un anno dopo, torna in amaranto, per riscattare se stesso e risollevare le sorti di una squadra crollata in modo verticale nel mese di novembre. Nel pomeriggio di oggi, alle 17, la presentazione ufficiale.

Di seguito il comunicato amaranto:

«Reggina 1914 comunica di aver affidato la guida della prima squadra al tecnico Mimmo Toscano. Il mister riabbraccia la città dove è nato e cresciuto, ritrovando al contempo una maglia, quella amaranto, con la quale ha conquistato la serie B sia da calciatore che da allenatore. La conferenza stampa di presentazione si terrà domani, martedì 14 dicembre, presso il centro sportivo Sant’Agata, all’interno della “sala Nakamura”. L'orario d'inizio è stato fissato per le ore 17:00».