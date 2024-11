Si dovrà poi attendere il primo luglio per scoprire se la società amaranto otterrà il via libera dalla Covisoc e dalla Commissione criteri infrastrutturali e sportivi-organizzativa

Il giorno decisivo. La Reggina è giunta finalmente all’epilogo della vicenda relativa all’iscrizione, a quel 22 giugno, dasempre indicato come crocevia per il futuro. Sono stati i giorni scorsi a delineare quale sarà la via intrapresa dal club amaranto nella vitale giornata odierna: venerdì l’acquisto di Felice Saladini ha spianato la strada verso la regolare presentazione della domanda, lunedì e martedì sono stati decisivi per completare gli incartamenti, ricevere la fideiussione e premere il tasto invio sulla questione relativa ai bonifici legati al saldo rimanente della stagione sportiva terminata lo scorso maggio.

Tante difficoltà

Non sono mancati gli intoppi e i momenti di tensione, anche dopo il passaggio di proprietà a Saladini. Ottenere la fideiussione, pur tramite cash collateral, ovvero pagamento dell’intera somma necessaria per ottenere la garanzia assicurativa, non è stato facile. Tutto però, come filtra dal Sant’Agata, dovrebbe essere a posto e il vaglio di quanto prodotto si esaurirà a breve, con conseguente invio della pratica. Ripetiamo: non è stato semplice, la cifra necessaria per chiudere l’operazione è forse risultata anche maggiore di quanto inizialmente stimato, ovvero tre milioni di euro.

Prossima data

Da capire se la Reggina comunicherà l’avvenuto invio dei documenti nel corso della giornata odierna. In ogni caso si dovrà attendere il 1° luglio per scoprire se la Reggina otterrà il via libera dalla Covisoc e dalla Commissione Criteri Infrastrutturali e Sportivi-Organizzativa, risultando ufficialmente iscritta al prossimo campionato di Serie B.