Altro banco di prova in arrivo per la Reggina di Alfredo Aglietti. Dopo i 4 punti raccolti fra Spal e Pordenone, sabato al Granillo chiuderà il trittico la sfida al Frosinone. Una gara tutt’altro che semplice, contro una squadra che in questo avvio di campionato ha raccolto gli stessi punti di Denis e soci: nove.

Nel pomeriggio odierno la squadra è scesa in campo per preparare il match, in cui si spera di rivedere in campo Claud Adjapong e Jeremy Menez.

Il primo, che da qualche settimana lamenta fastidi muscolari, manca dai convocati dalla sfida contro la Ternana, in cui peraltro stava per subentrare, salvo il cambio di punteggio che ha portato Aglietti a scegliere diversa soluzione. Menez, squalificato col Crotone, si invece è fermato per un’infiammazione al tendine alla vigilia della partita con la Spal.

Si farà di tutto per recuperarli - almeno uno dei due - per il match con i gialloblù, ma si dovranno attendere le ore a ridosso della gara per capirne la possibilità di convocazione.