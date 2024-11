A tre giornate dal termine del campionato di serie D arriva la clamorosa decisione. In panchina il tecnico in seconda Emilio Cavaliere

Decisione clamorosa del Rende che a 3 giornate dal termine del campionato (i biancorossi dovranno anche recuperare una gara ndr) e con una salvezza ancora da conquistare, si separa da Tommaso Napoli, allenatore che ha fatto bene nel corso dei 5 mesi sulla panchina della squadra che al suo arrivo era in ultima posizione. Di seguito il comunicato del club.

«Il Rende calcio comunica di aver interrotto il rapporto di lavoro con il tecnico Tommaso Napoli. Al mister vanno il ringraziamento per la professionalità e l’impegno profusi, nonché il riconoscimento di aver conseguito, nei 5 mesi alla guida del club, importanti risultati sportivi, che hanno reso sempre più vicino il traguardo della salvezza diretta.

La squadra, in attesa della designazione del nuovo allenatore, lavorerà agli ordini del tecnico in seconda Emilio Cavaliere».