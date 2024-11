Il presidente del club rossoblu Gianni Vrenna fa un appello ai tifosi: «Il Crotone ha bisogno di grande sostegno»

Dopo la vittoria esterna contro l'Udinese per 2 a 1, il Crotone di mister Zenga si prepara alla volata finale per centrare l'obiettivo finale: la salvezza. Per arrivare a questo lieto finale di stagione, il club rossoblu vuole il supporto di tutti i tifosi, e per questo ha deciso di abbassare i prezzi dei biglietti per la partita casalinga di domenica 29 aprile contro il Sassuolo. Nello specifico, fa sapere la società, la Curva costerà 10 euro, mentre in Tribuna si potrà accedere con un tagliando unico da 25 euro; 50 euro il prezzo per la Tribuna Vip. La vendita partirà domani dalle ricevitorie autorizzate, e da mercoledì presso il ticket point di via G. Di Vittorio. Inoltre, per invogliare maggiormente i tifosi, tutti gli abbonati del settore Tribuna avranno la possibilità di portare allo stadio un amico gratis. Come fare è semplice: basta recarsi solo ed esclusivamente al ticket point muniti di abbonamento e copia del documento in corso di validità della persona che si intende invitare gratis alla partita. La promozione è valida fino ad esaurimento della disponibilità dei posti.

In merito a questa promozione dei biglietti per la partita contro il Sassuolo, il presidente del club Gianni Vrenna ha dichiarato: «abbiamo abbattuto totalmente i prezzi sia delle curve, che dei Distinti, che della Tribuna. Il Crotone ha bisogno di grande sostegno, e ha bisogno che lo “Scida” diventi una bolgia per dare la spinta ai ragazzi che, in questo momento, ne hanno molto bisogno». «Adesso ci aspettano le partite fondamentali – conclude il presidente – ci aspettano tre finali, voglio escludere l'ultima di campionato perchè non vorremmo arrivare a Napoli con l'acqua alla gola. Per come ho visto la squadra nelle ultime due uscite, penso che questo obiettivo sia alla nostra portata. Dobbiamo giocarci questi due scontri diretti come se fossero le partite della vita, come due finali, cercare di portare più punti a casa, e sperare nel risultato delle altre».